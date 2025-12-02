Prima pagină » Actualitate » Imaginile serii cu misiunea de „salvare” a unui pui de pisică de la sânul unei iepuroaice

Imaginile serii cu misiunea de „salvare” a unui pui de pisică de la sânul unei iepuroaice

02 dec. 2025, 21:12, Actualitate

Imaginile serii cu misiunea de „salvare” a unui pui de pisică de la sânul unei iepuroaice. Vezi imagini absolut adorabile cu puiul de pisică care se integrează perfect printre frațiisăi iepurași. Toți se află la masă”, când pisica vine și își recuperează puiul infiltratprintre micii iepurași.

Într-o vizuină caldă de iepure, mama iepure își hrănește în liniște puișorii. În grupul pufos, un pisoi s-a integrat confortabil, bucurându-se de căldură la fel ca ceilalți. Deodată, mamapisică apare la intrare, își ridică ușor pisoiul și îl duce acasă. Un moment dulce și emoționant, în care două familii se intersectează în subteran. Vezi, mai sus, imaginile serii!

sursa video: Instagram/Boonie Rabbit

Autorul recomandă:

Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov

Recomandarea video

Citește și

Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate
21:33
Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate
DECES Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului
21:24
Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului
ULTIMA ORĂ Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol
21:10
Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit ce ar putea declanșa boala Alzheimer

Cele mai noi