Imaginile serii cu misiunea de „salvare” a unui pui de pisică de la sânul unei iepuroaice. Vezi imagini absolut adorabile cu puiul de pisică care se integrează perfect printre „frații” săi iepurași. Toți se află la „masă”, când pisica vine și își recuperează puiul „infiltrat” printre micii iepurași.

Într-o vizuină caldă de iepure, mama iepure își hrănește în liniște puișorii. În grupul pufos, un pisoi s-a integrat confortabil, bucurându-se de căldură la fel ca ceilalți. Deodată, mama–pisică apare la intrare, își ridică ușor pisoiul și îl duce acasă. Un moment dulce și emoționant, în care două familii se intersectează în subteran. Vezi, mai sus, imaginile serii!

sursa video: Instagram/Boonie Rabbit

