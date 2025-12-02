„Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov

Luni seară, un urs a fost văzut în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, provocând emoții și uimire printre cei aflați în zonă. Imaginile indică cum animalul aleargă printre mașini și se apropie de geamurile unui magazin, înainte de a se îndepărta.

Clipul cu ursul a devenit viral pe rețelele sociale, atrăgând atenția asupra problemelor tot mai multe legate de urși: „Moș Martin a venit la cumpărături”, se poate auzi pe imagini.

Autoritățile recomandă însă prudență și respectarea unor reguli simple de protecție, în cazul întâlnirii cu un urs.

s ă nu încerca ți să -l hrăniți ;

să păstrați distanța ;

să evitați zonele aglomerate unde urșii pot căuta hrană ușor accesibilă .

Recent, guvernul a modificat ordonanța de urgență care stabilește metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor. Astfel, modificarea permite, în anumite cazuri de risc, împușcarea urșilor care intră în localități, fără relocare, trecând peste unele etape ale procedurii obișnuite, a spus ministrul Diana Buzoianu.

În România, populația ursului brun este estimată la peste 6.000 de exemplare, dar specialiștii sunt de părere că numărul real ar putea fi mult mai mare.

sursa video: TikTok

Autorul recomandă:

