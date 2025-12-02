Prima pagină » Actualitate » „Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov

„Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov

02 dec. 2025, 20:59, Actualitate

Luni seară, un urs a fost văzut în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, provocând emoții și uimire printre cei aflați în zonă. Imaginile indică cum animalul aleargă printre mașini și se apropie de geamurile unui magazin, înainte de a se îndepărta.

Clipul cu ursul a devenit viral pe rețelele sociale, atrăgând atenția asupra problemelor tot mai multe legate de urși: Moș Martin a venit la cumpărături”, se poate auzi pe imagini.

Autoritățile recomandă însă prudență și respectarea unor reguli simple de protecție, în cazul întâlnirii cu un urs.

  • să nu încercați -l hrăniți;
  • păstrați distanța;
  • evitați zonele aglomerate unde urșii pot căuta hrană ușor accesibilă.

Recent, guvernul a modificat ordonanța de urgență care stabilește metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor. Astfel, modificarea permite, în anumite cazuri de risc, împușcarea urșilor care intră în localități, fără relocare, trecând peste unele etape ale procedurii obișnuite, a spus ministrul Diana Buzoianu.

În România, populația ursului brun este estimată la peste 6.000 de exemplare, dar specialiștii sunt de părere numărul real ar putea fi mult mai mare.

sursa video: TikTok

Autorul recomandă:

Șase tineri au fost alergați de URS în Săcele: „Am vrut să intru în curte, dar poarta era închisă

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională
20:40
Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională
IT&C Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Cât costă și ce specificații are
20:30
Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Cât costă și ce specificații are
FLASH NEWS Dialog incredibil între ministra Mediului și reporteri, în scandalul apei. Diana Buzoianu spune că nu a avut informații, deși prefectul avertizase încă din 6 noiembrie
19:34
Dialog incredibil între ministra Mediului și reporteri, în scandalul apei. Diana Buzoianu spune că nu a avut informații, deși prefectul avertizase încă din 6 noiembrie
ULTIMA ORĂ Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani
19:14
Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit ce ar putea declanșa boala Alzheimer
SPORT Cine TRANSMITE la TV Ungaria – România la handbal feminin
20:06
Cine TRANSMITE la TV Ungaria – România la handbal feminin
ULTIMA ORĂ Ministra Mediului, Diana Buzoianu, prinsă cu minciuna. Gândul publică Comunicatul autorităților locale din 6 noiembrie care avertizează cu privire la pericolul de la Paltinu. Buzoianu a spus azi ca nu a fost informată
20:05
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, prinsă cu minciuna. Gândul publică Comunicatul autorităților locale din 6 noiembrie care avertizează cu privire la pericolul de la Paltinu. Buzoianu a spus azi ca nu a fost informată
ECONOMIE Dacă vreți să petreceți Revelionul în Poiana Brașov, ați face bine să vă grăbiți să prindeți „oferta” de 5.000 de euro pentru 4 nopți. Stațiunea este aproape sold-out
19:13
Dacă vreți să petreceți Revelionul în Poiana Brașov, ați face bine să vă grăbiți să prindeți „oferta” de 5.000 de euro pentru 4 nopți. Stațiunea este aproape sold-out
EXCLUSIV Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
19:06
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că a promulgat legea care transparentizează relația dintre parlamentari și societatea civilă
18:46
Nicușor Dan anunță că a promulgat legea care transparentizează relația dintre parlamentari și societatea civilă
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

Cele mai noi