Prima pagină » Actualitate » Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele

Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele

21 aug. 2025, 23:16, Actualitate
Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele
FOTO - Caracter ilustrativ

Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%, de la 1 ianuarie 2026, măsură ce va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Astfel, vor fi afectați aproximativ de 10 milioane de proprietari. români. De exemplu, cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei, pentru un apartament cu două camere în Capitală, anul viitor va achita 500 de lei.

La Braşov, în functie de zonă, majorarea va fi cuprinsă între 100 si 300 de lei, potrivit observatornews.ro.

„Dacă la un aparatament în zona A, de 2 camere, costa 290 de lei, probabil că o creştere de 70% duce la 490 de lei. La un apartament cu 3 camere în zona A, impozitul era 390 de lei, o creştere de 70% ar fi undeva la 670 de lei”, a declarat Marian Voinescu, director Direcția Fiscală Brașov.

Contribuabilii nu sunt încântați, în special pensionarii:

  • „Normal că mă afectează. Şi aşa sunt pensiile cum sunt şi avem o vârstă, ne trebuie medicamente, ne trebuie mâncare, ne trebuie întreţinere, ne trebuie de toate şi nouă. Plătesc în jur de 600-700 lei pentru locuinţă, parcare şi masină, cu toate că soţul are un handicap”, a spus o pensionară.
  • „Am mai fost de sacrificiu în multe rânduri şi cred că ne-a ajuns. Am plătit 1.200 acum şi dacă punem 70%, sunt si pensionar…”, a relatat un domn.
  • „Ar fi cazul să se gândească şi la cei care sunt mai necăjiţi, cum ar fi pensionarii în primul rând. Deocamdată eu stau într-o garsonieră şi nu e chiar mult, dar oricum ar fi prea mult şi aşa dacă se măreşte”, a spus o pensionară.

Guvernul speră că majorarea impozitului pe locuinţe va ajuta primăriile să adune mai mulţi bani la bugetele locale, însă – conform datelor de la Finanţe – în multe cazuri, edilii evită să mărească aceste taxe, mai ales în localităţile mici.

În consecinţă, primarii pun presiune pe Guvern şi cer bani de la bugetul central – un model care, potrivit premierului Ilie Bolojan, nu mai poate fi suportat.

„Nimeni nu e fericit să plătească mai mult, fie că vorbim de prețuri mai mari, de taxe, impozite de orice fel majorate. Ceea ce ne dorim foarte tare este ca aceste sume sau mare parte din aceste sume să rămână la nivel local, pentru că până la urmă aceste sume sunt colectate de la cetățeni”, a declarat Petrica Pațilea, purtător de cuvânt Primăria Galați.

Surse politice precizează că Guvernul ar putea amâna până în 2027 impozitarea locuinţelor la valoarea de piaţă – o obligaţie asumată în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Motivul ar fi acela că, deocamdată, nu există un sistem informatic care să poată calcula valoarea de piaţă a caselor în fiecare oras şi comună din tară.

Citește și

ACTUALITATE Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
08:36
Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
08:35
Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
ACTUALITATE Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
08:32
Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
EXCLUSIV Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
08:30
Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
EXTERNE Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului
08:29
Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului
POLITICĂ Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN
08:27
Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN
Mediafax
Cerinţa lui Putin către Ucraina: Renunţaţi la Donbas, fără NATO şi fără trupe occidentale
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită! Se găsește la Baia de Fier
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce faci dacă pietonul e pe trecere, dar pe sensul opus? Oprești sau nu?
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Evz.ro
Exclusiv. Nunta, un vis greu de atins pentru tineri. Cât costă un meniu de nuntă la final de vară
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este parasutista in varsta de 32 de ani care s-a aruncat in gol de la 5 000 de metri. Tanara si-a curmat viata la o zi dupa despartirea de iubit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Peste 1.100 de oameni au murit din cauza celui mai recent val de căldură din Spania