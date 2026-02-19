Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan. L-a numit “premierul României”

Donald Trump a susținut un discurs în deschiderea Consiliului pentru Pace, în care i-a adresat câteva cuvinte lui Nicușor Dan, pe care l-a numit, însă, premierul României.

În cadrul alocuțiunii de inaugurare a Consiliului pentru Pace, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți la eveniment.

Trump s-a adresat și președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit prim-ministru.

„Prim-ministrul Dan din România. Sunt un popor minunat. Mulți dintre voi vin să ne ajute aici în America. Sunt oameni de bază. Sunteți oameni absolut fantastici”, a declarat Donald Trump despre președintele Nicușor Dan și România.

Ungaria și Bulgaria s-au alăturat Consiliului pentru Pace, România stă pe margine

Dintre țările membre ale UE, Ungaria și Bulgaria s-au alăturat Consiliului pentru Pace, în timp ce România este prezentă în calitate de „observator”.

Președintele Nicușor Dan participă la summit, în timp ce Italia va fi reprezentată de ministrul său de externe Antonio Tajani. Cehia este reprezentată la rândul ei de ministrul său de externe Petr Macinka, Ciprul de ministrul de externe Constantinos Kombos, iar Grecia de viceministrul de externe Haris Theoharis.

