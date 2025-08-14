Prima pagină » Actualitate » Împrumuturile din PNNR, LIMITATE din cauza situației bugetare. Ministrul Investițiilor: „Evident am fost afectați. Orice alocare se duce în deficit”

Împrumuturile din PNNR, LIMITATE din cauza situației bugetare. Ministrul Investițiilor: „Evident am fost afectați. Orice alocare se duce în deficit”

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 13:53, Actualitate
Împrumuturile din PNNR, LIMITATE din cauza situației bugetare. Ministrul Investițiilor:

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a anunțat în cadrul ședinței de guvern desfășurate joi, 14 august, că România a ajuns la un preacord cu Comisia Europeană cu privire la componenta nerambursabilă din PNNR. Cu toate acestea, oficialul a precizat că împrumuturile din PNNR sunt limitate de „zona fiscal-bugetară”.

„Am avut o întâlnire cu doamna Celine Gauer și cu colegii dumneaei în cursul zilei de vineri și apoi mai multe întâlniri, inclusiv la Reprezentanța Permanentă și cu alți colegi din Comisia Europeană și aș vrea să încep prin a încerca să plasez și o veste pozitivă.

Vestea pozitivă este că am creat cu Comisia Europeană un plan, un plan de lucru pentru perioada următoare, și anume ca în următoarele două săptămâni să lucrăm intens împreună cu Comisia Europeană pentru a lămuri situația celor două paliere.

Mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care nu doar că nu se oprește, ci se accelerează cu această ocazie. După cum am anunțat deja public, avem un preacord cu Comisia Europeană pe această formă de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență și pentru a aduce claritate, inclusiv în spațiu public și în relația între autoritățile publice cu privire la ce rămâne în PNRR și modul în care ne asumăm împărțirea între componenta de grant nereambursabilă și de împrumuturi. Avem astăzi adoptat memorandumul care confirmă în ședință de guvern rezultatele acestui preacord”, a spus Pîslaru.

Noua alocare creată de Comisia Europeană este de 21,62 miliarde de euro: 13,56 miliarde integral granturi și 8,06 miliarde împrumuturi. Securizarea integrală a granturilor a fost unul din obiectivele principale de negociere și este confirmată în memorandum, potrivit ministrului.

„Pe partea de împrumuturi, evident am fost afectați în discuția pe care am avut-o de modul în care suntem constrânși pe zona fiscal-bugetară. Așa cum vă puteți da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit și pentru această motivă ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta de împrumuturi.

Ceea ce am adoptat în memorandum este lista integrală a investițiilor și a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate.Astfel urmează ca în luna septembrie, ca urmarea schimburilor oficiale de documente, Comisia Europeană să aprobe această versiune renegociată iar pe data de 20 octombrie, în cedința ECOFIN, Consiliul să ofere aprobarea finală”, a mai precizat Pîslaru.

Citește și

POLITICĂ Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
16:37
Stelian Bujduveanu anunță REDUCERI de personal în cadrul Poliției Capitalei și al Primăriei Generale: „Trebuie să schimbăm paradigma”
ACTUALITATE Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
16:32
Schimbările climatice transformă albia JIULUI. Insule de vegetație și copaci în locul apei
ACTUALITATE Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române
16:10
Peste 280 de amenzi au fost aplicate șoferilor ieșeni, în 2025. Traficul este monitorizat de un elicopter al Poliției Române
ACTUALITATE Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
16:10
Ploile abundente obligă autoritățile să refacă HĂRȚILE de risc. Raed Arafat: Trebuie să fim pesimiști în evaluări
VIDEO EXCLUSIV ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”
16:00
ȚOIU declară faliment diplomației românești: am fi vrut să fim acolo! Doru Bușcu: „Este un atentat la siguranța națională”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de INFERENȚĂ și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea INTERNELOR
15:59
Emil Hurezeanu o acuză pe Oana Țoiu de INFERENȚĂ și aruncă răspunderea Visa Waiver în curtea INTERNELOR
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Când începe anul școlar 2025-2026, de fapt. Ministrul Educației a anunțat data exactă!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Haos pe piața imobiliară din Capitală. În ce zone mai poți găsi apartamente sub 60.000 de euro
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Ți se rupe sufletul! Fiica Teodorei Marcu, prima aniversare fără mama ei! Micuța Emma era în brațele tinerei când a fost împușcată mortal. IMAGINI de la petrecere
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Avertisment: Intervențiile climatice în oceane au nevoie de o guvernanță mai puternică
EXTERNE Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
16:38
Anchetatorii olandezi sunt pe cale să găsească Coiful de la Coțofenești și brățările dacice. Planificatorul jafului știe unde sunt ascunse
EXTERNE Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
16:26
Zelenski la LONDRA, pentru discuții cu premierul britanic Keir Starmer, în așteptarea summitului Trump-Putin din Alaska
EXTERNE Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul
16:09
Donald TRUMP nu va fi însoțit de specialiști în politica Rusiei la întâlnirea cu Vladimir Putin. Care este motivul
DECLARAȚII EXCLUSIVE Primarii amenință cu greva, Ilie Bolojan cu demisia: „Am avut un dialog al surzilor” / „A rămas o problemă care a fost introdusă noaptea ca hoții”
15:54
Primarii amenință cu greva, Ilie Bolojan cu demisia: „Am avut un dialog al surzilor” / „A rămas o problemă care a fost introdusă noaptea ca hoții”
ACTUALITATE Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi SUSPENDATE
15:36
Ministrul Fondurilor Europene anunță care proiecte PNRR și Anghel Saligny vor fi SUSPENDATE
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media
15:35
Pastila lui Cristoiu de la ora 15:00: O ciudățenie: Moralistul Cătălin Tolontan justifică afacerea profund imorală G4media