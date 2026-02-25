25 Februarie, calendarul zilei: Moare Bill Paxton. Este patentat revolverul în SUA. Se deschide cel mai vechi muzeu din țară

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 25 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Bill Paxton a fost un actor, regizor și producător american, cunoscut pentru carisma sa, intensitatea rolurilor și capacitatea de a interpreta personaje foarte diferite, de la eroi curajoși la figuri excentrice sau vulnerabile. Născut pe 17 mai 1955, în Fort Worth, el și-a început cariera în anii ‘80, devenind rapid o prezență memorabilă în filme de succes. A colaborat frecvent cu regizorul James Cameron, apărând în producții precum The Terminator, Aliens și Titanic. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale rămâne cel din Twister, unde a interpretat un vânător de tornade pasionat. Pe lângă cariera cinematografică, Paxton a avut succes și în televiziune, fiind nominalizat la premii importante pentru rolul din serialul Big Love. A murit în 2017, în urma unor complicații apărute după o intervenție chirurgicală, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un impact semnificativ în industria filmului.

La 24 februarie 1836, inventatorul american Samuel Colt a obținut în Statele Unite brevetul pentru revolverul său cu tambur rotativ, o invenție care avea să schimbe radical industria armamentului. Principala inovație adusă de Colt a fost mecanismul cu cilindru rotativ (tambur) care permitea tragerea mai multor focuri succesive fără reîncărcare imediată. Față de pistoalele cu un singur foc, revolverul oferea un avantaj major în rapiditate și eficiență. Ulterior, Colt a fondat compania Colt’s Patent Fire Arms Manufacturing Company, contribuind decisiv la dezvoltarea industriei armelor de foc în secolul al XIX-lea. Revolverele Colt au devenit simboluri ale expansiunii spre Vest a Statelor Unite și au fost utilizate atât în conflicte militare, cât și în viața civilă. Patentul din 1836 marchează un moment important în istoria tehnologiei și a armamentului modern.

Pe 24 februarie 1817, a avut loc deschiderea oficială a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, considerat cel mai vechi muzeu din România și unul dintre cele mai vechi din Europa Centrală și de Est. Instituția își are originile în colecțiile baronului Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei în perioada habsburgică. Pasionat de artă și cultură, acesta a adunat valoroase colecții de pictură europeană, cărți rare, manuscrise, monede și obiecte arheologice, pe care le-a pus la dispoziția publicului prin testament. Muzeul funcționează în Palatul Brukenthal din centrul istoric al Sibiului și adăpostește opere semnate de artiști europeni importanți, fiind astăzi un reper cultural major al României. Deschiderea sa a marcat un moment esențial în dezvoltarea vieții muzeale și culturale din spațiul românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1591: Friedrich Spee 🇩🇪✒️ scriitor iezuit, critic al proceselor vrăjitoarelor, a fost primul care a pus sub semnul întrebării folosirea torturii ca instrument al găsirii adevărului. De aici el a derivat presupunerea îndrăzneață pe atunci că femeile suspectate sunt nevinovate, deși își recunoscuseră vinovăția, dar sub tortură

🎂1841: Auguste Renoir 🇫🇷🎨 unul din cei mai celebri pictori francezi, creator – împreună cu Claude Monet, Alfred Sisley, Paul Cézanne și alții – al curentului impresionist

🎂1873: Enrico Caruso 🇮🇹🎼 unul dintre cei mai faimoși tenori din istoria operei

🎂1917: Anthony Burgess 🇬🇧✒️ celebru pentru scrierea romanului distopic Portocala mecanică (A Clockwork Orange), ecranizat de Stanley Kubrick

🎂1925: Noël Bernard 🇷🇴🇩🇪🎙 director al Serviciului românesc la Radio Europa Liberă (1955-1958; 1965-1981)

🎂1943: George Harrison 🇬🇧🎸🎤 cel mai tânăr membru al The Beatles A murit la 58 de ani, după o lungă și dureroasă luptă cu cancerul pulmonar

🎂1985: Iulian Șerban 🇷🇴🚣‍♂️ paracanoist, campion mondial de 4 ori. A fost obligat să treacă la paracanoe după un accident de tren suferit la de 21 de ani, când și-a pierdut un picior. „Nu știam că trenul staționează atât de puțin în gară, am vrut să îl prind din mers, aveam telefonul într-o mână, eram pe scară și nu am mai putut să mă țin cum trebuie. Am căzut, am simțit o durere imensă, mi-am văzut piciorul drept de cealaltă parte a șinei și am rămas conștient până a venit Salvarea”. A murit la 35 de ani, de infarct

🎂1989: Valerică Găman 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1983: Tennessee Williams 🇺🇸✒️ premiului Pulitzer pentru dramă pentru piesa de teatru A Streetcar Named Desire (Un tramvai numit dorință) în 1948 și ulterior pentru piesa Cat On a Hot Tin Roof (Pisica pe acoperișul fierbinte) în 1955

🕯️1994: Ion Lăpușneanu 🇷🇴⚽️ a jucat pe postul de portar în Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial din 1930 (Uruguay)

🕯️2017: Bill Paxton 🇺🇸🎬 The Terminator (1984), Weird Science (1985), Aliens (1986), Predator 2 (1990), Minciuni adevărate (1994), Apollo 13 (1995), Twister (1996), și Titanic (1997)

🕯️2020: Hosni Mubarak 🇪🇬🗣 al 4-lea președinte al Egiptului

🕯️2023: Victor Babiuc 🇷🇴🗣

Calendar 🗒

🗒138: Împăratul roman Hadrian îl adoptă pe Antoninus Pius, făcându-l succesorul său

🗒1817: Deschiderea oficială a muzeului Național Brukenthal din Sibiu, cel mai vechi muzeu din țară

🗒1836: Samuel Colt a patentat revolverul în SUA

🗒1866: Debutul literar al lui Mihai Eminescu în revista Familia din Oradea, cu poezia De-aș avea…

🗒1921: Tbilisi, capitala Republicii Democrate Georgia, a fost ocupată de armata bolșevică

🗒1932: Adolf Hitler obține cetățenie germană prin naturalizare, ceea ce îi va permite să candideze la alegerile pentru Reichspräsident în 1932

🗒1964: Cassius Clay îl învinge pe Sonny Liston la Miami Beach, Florida, și devine campion al lumii la categoria supergrea

🗒1969: Germania a dat 5 milione $ unui terorist arab ca răscumpărare pentru pasagerii și echipajul unui jumbo jet deturnat

🗒1990: A început să emită, la București, Radio Contact (transformat în 2004 în Radio KISS FM)

🗒1992: Pantera lansează Vulgar Display of Power, al 6-lea album de studio

🗒1994: Masacrul din Hebron. În timp ce circa 500 de palestinieni se rugau în genunchi la Mormântul Patriarhilor din Hebron, un colonist israelian cu vederi extremiste, Baruh Goldstein, a deschis focul și a ucis 29 de musulmani

🗒2001: În Republica Moldova comuniștii câștigă alegerile

🗒2006: Numărul estimat pentru populația lumii este de 6,5 miliarde de locuitori

🗒2021: Numărul global de decese din cauza COVID-19 depășește 2,5 milioane

