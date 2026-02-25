Valentin Stan: Prezența lui Lazurca lângă Nicușor Dan încurcă. Nu poate discuta liber cu liderii cu care se intersectează

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum prezența lui Lazurca la Consiliul pentru Pace a încurcat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum prezența lui Lazurca la Consiliul pentru Pace a încurcat. Acesta a început prin a spune că într-o asemenea conjunctură, prezența permanentă a consilierului încurcă. Un șef de stat, adaugă acesta, nu se poate plimba cu consilierul după el. Întregul beneficiu al acestor întâlniri este ceea ce se poate discuta în afara ședințelor oficiale. Istoricul susține că ce se vorbește pe margine este, uneori, mai valoros decât ce se discută în ședințele oficiale.
Îl vezi aici pe Nicușor Dan, este cu șeful Băncii Mondiale. Din nou cu consilierul lângă el. Hai să îți spun ceva. Când ai un astfel de setting, da, și când ești șef de stat sau de guvern, nu ai de ce să te plimbi cu consilierul după tine. Adică trebuie să fii singur, trebuie să fii singur… Și, de ce? Pentru că sunt oameni… Asta este ideea unor astfel de întâlniri. În margine vorbim lucruri care nu trebuie știute și de alții. Sunt chestii private, unele dintre ele mai importante decât alea discutate în timpul reuniunilor formale, pe multilateral sau bilateral. Îți potențezi șansa de a schimba informație și idei cu cei care pot livra. Consilierul lângă tine încurcă. Întotdeauna vor exista reticențe în a comunica liber. L-ai văzut lângă Rubio. Îl vezi acum lângă ăsta, care, de fapt, nu este un personaj oficial ca reprezentant al unui stat. Este unul din puținii care s-au încumetat să facă o poză sau să stea lângă acest paria al relațiilor internaționale. Ce face micuțul ăsta (n.r. Marius Lazurca), cu zâmbet de Mefisto, între ei? Micuțul Nicușor nu poate face un pas fără să fie supravegheat. Și e supravegheat degeaba, pentru că produce gafă după gafă…