Valentin Stan: Prezența lui Lazurca lângă Nicușor Dan încurcă. Nu poate discuta liber cu liderii cu care se intersectează

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum prezența lui Lazurca la Consiliul pentru Pace a încurcat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Când ai un astfel de setting, da, și când ești șef de stat sau de guvern, nu ai de ce să te plimbi cu consilierul după tine. Ce face micuțul ăsta (n.r. Marius Lazurca), cu zâmbet de Mefisto, între ei? Micuțul Nicușor nu poate face un pas fără să fie supravegheat. Și e supraveghea degeaba, pentru că produce gafă după gafă…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum prezența lui Lazurca la Consiliul pentru Pace a încurcat. Acesta a început prin a spune că într-o asemenea conjunctură, prezența permanentă a consilierului încurcă. Un șef de stat, adaugă acesta, nu se poate plimba cu consilierul după el. Întregul beneficiu al acestor întâlniri este ceea ce se poate discuta în afara ședințelor oficiale. Istoricul susține că ce se vorbește pe margine este, uneori, mai valoros decât ce se discută în ședințele oficiale.