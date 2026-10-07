În 1977, Bob Marley a observat o zonă întunecată pe degetul mare de la piciorul drept. Juca fotbal și a crezut că s-a lovit. Când, în cele din urmă, a fost examinată, diagnosticul a fost crunt. 4 ani mai târziu, a murit

Robert Nesta „Bob” Marley s-a născut la data de 6 februarie 1945, în Jamaica, și a murit în mai 1981, Miami, SUA, la vârsta de numai 36 de ani. Cantautorul jamaican, muzician și chitarist, care a dobândit faimă și recunoștință internațională, combinând în mare parte reggae, ska și rocksteady în compozițiile sale, are o poveste inedită.

Marley a murit din cauza unui cancer care a început într-un loc unde aproape nimeni nu se gândește să caute, și anume, sub unghia unui deget de la picior.

În anul 1977, el a observat o zonă întunecată pe degetul mare de la piciorul drept. Deoarece juca fotbal frecvent, leziunea a fost asociată inițial cu o lovitură suferită în timp ce practica sportul. Dar, când leziunea a fost, până la urmă, examinată, diagnosticul a fost crunt, potrivit paginii de Facebook Curiozități și glume 2.

Leziunea în cauză era, de fapt, un melanom acral lentiginos, o formă rară de melanom care poate apărea pe tălpile picioarelor, în palmele mâinilor și sub unghii. Astfel că, localizarea sa este deosebit de înșelătoare.

Trebuie spus că, spre deosebire de multe melanoame cutanate, melanomul acral nu este legat în principal de expunerea la radiații ultraviolet, ci poate să apară tocmai în zone care aproape niciodată nu primesc soare. În plus, ele constituie o proporție mult mai mare din melanoamele diagnosticate la persoanele cu pielea închisă la culoare, deși melanomul în ansamblu este mai puțin frecvent la aceste persoane.

Atunci, medicii au recomandat amputarea degetului afectat, dar Bob Marley a respins opțiunea. A acceptat, însă, să îi fie îndepărtat țesut și parte din zona din jurul patului unghial. S-a efectuat o grefa de piele, iar viața a continuat. A înregistrat discuri, a călătorit și a continuat să cânte în fața a mii de oameni. Cancerul nu a plecat, însă.

Apoi, în anul 1980, după ce s-a simțit rău în timpul unui turneu în Statele Unite, medicii au descoperit că acel melanom se extinsese și ajunsese în alte părți din corp, inclusiv creier, plămâni și ficat.

Bob Marley a mai susținut însă ultimul său concert pe 23 septembrie 1980, la Pittsburgh, după care a căutat tratament în Germania pentru câteva luni. A înțeles că starea sa era ireversibilă și a încercat să revină în Jamaica. A murit însă, la Miami, pe 11 mai 1981, la vârsta de 36 de ani.

Povestea sa a atras mult atenția și deseori a fost rezumată la o lovitură, în timp ce juca fotbal, care i-ar fo provocat cancerul, lucru care nu poate fi afirmat. De fapt, o leziune vizibilă la picior fusese confundată cu ceva banal, în timp ce sub unghie creștea un melanom, detaliu care rămâne însă cel mai tulburător aspect al cazului.