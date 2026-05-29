În ce stare se află cei doi răniți după incidentul cu drona din Galați. Ce spun autoritățile medicale

O femeie de 53 de ani și un băiat de 14 ani sunt internați în spitale din Galați, după ce au fost răniți în noaptea de joi spre vineri, când o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe.

Femeia este internată la Secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Județean de Urgență Galați, având arsuri de gradul I și II la nivelul membrelor inferioare, precum și leziuni provocate de fragmente de sticlă.

Pacienții sunt stabili, sub supraveghere medicală

Un băiat de 14 ani este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, la Secția de Chirurgie, cu arsuri la nivelul antebrațelor, fără probleme respiratorii.

Potrivit Ministerului Sănătății, ambii pacienți sunt stabili și primesc îngrijiri de specialitate, nefiind necesar un transfer către alte unități medicale.

Autoritățile precizează că rămân în legătură permanentă cu spitalele din Galați pentru monitorizarea evoluției stării celor doi răniți și pentru acordarea de sprijin medical și psihologic, dacă va fi necesar.