În ce țară s-a difuzat prima dată formatul Asia Express și în ce an. Motivul pentru care producătorii au vrut să renunțe după primele episoade

Iată care este țara în care s-a difuzat prima dată formatul Asia Express și în ce an și de ce producătorii au vrut să renunțe după primele episoade.

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Asia Express este unul dintre cele mai de succces formate de televiziune din România, care atrage foarte mulți telespectatori, iar investițiile în această emisiune sunt cu adevărat substanțiale. Puțini știu însă că formatul original care stă la baza emisiunii Asia Express se numește Peking Express. Acest format a fost creat în Belgia de către casa de producție Kanakna (fondată de Ludo Poppe) și a fost realizat ca o coproducție belgiano-olandeză.

Show-ul a avut premiera pe data de 15 martie 2004, fiind difuzat simultan în Olanda pe postul Net5 și în Belgia pe postul VT4. Dar, din cauza audientelor mult sub așteptari/investiții s-a dorit să se renunțe după primele episoade de show.

Astfel, primul sezon (cu traseul Moscova – Beijing) a avut cifre de audiență modeste la primele episoade, însă a crescut constant pe măsură ce competiția avansa, devenind un fenomen TV de tip „sleeper hit”.

În Olanda (Net5), a debutat cu o audiență moderată de aproximativ 200.000 – 300.000 de privitori, dar interesul publicului a crescut rapid. Iată că, până la finalul sezonului, cifrele au depășit 700.000 – 800.000 de telespectatori pe episode.

Și în Belgia (VT4), a înregistrat o evoluție similară, ajungând la medii de peste 350.000 – 400.000 de telespectatori, devenind rapid una dintre cele mai vizionate emisiuni ale postului.

În România, emisiunea Asia Express de la Antena 1 atrage în medie între 900.000 și 950.000 de telespectatori la nivel național în fiecare minut de difuzare, fiind adesea lider de audiență.