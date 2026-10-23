Fenomen natural spectaculos în Brazilia: o cascadă pare să izvorască din cer, deasupra unei peșteri uriașe. Imaginile virale au o explicație surprinzătoare

Un fenomen natural spectaculos, surprins în Brazilia, creează iluzia unei cascade care se revarsă direct din nori. Imaginile filmate la peștera Casa de Pedra au devenit virale pe internet.

O cascadă care pare să izvorască din cer, un curcubeu delicat și o intrare uriașă de peșteră, înconjurată de vegetație luxuriantă. Peisajul desprins parcă dintr-un film fantastic a fost surprins în statul São Paulo din Brazilia, unde natura a creat o iluzie optică spectaculoasă, potrivit BBC.

Imaginile au fost filmate de Giba Morais, un brazilian pasionat de explorarea naturii, în apropierea peșterii Casa de Pedra, din regiunea Iporanga. În înregistrare, un fir de apă coboară de la mare înălțime, în fața unei formațiuni stâncoase impresionante. Deasupra, norii par să se contopească perfect cu locul din care pornește cascada, creând senzația că apa cade direct din cer.

Spectacolul este completat de un arc colorat, asemănător unui curcubeu, care apare pe fundal și accentuează caracterul neobișnuit al scenei.

Sursa video – X/@WeatherMonitors

„Am surprins acest fenomen natural exact la momentul potrivit și din unghiul perfect”, a declarat Giba Morais, autorul imaginilor.

Secretul cascadei care pare să se reverse din nori

Deși imaginile pot părea greu de explicat la prima vedere, fenomenul nu are nimic supranatural și nu este rezultatul unor efecte digitale.

Apa provine, în realitate, dintr-o crăpătură aflată în partea superioară a stâncii, deasupra intrării în peșteră. Din perspectiva în care a fost realizată filmarea, punctul de unde începe căderea apei se suprapune vizual cu norii de pe cer.

Lumina soarelui și poziția camerei amplifică iluzia, în timp ce picăturile de apă contribuie la apariția efectelor colorate observate în imagini.

Rezultatul este o scenă rară, în care cascada pare suspendată între cer și pământ, iar contururile stâncii se pierd în fundalul luminos.

Casa de Pedra, peștera cu o intrare înaltă de aproape 200 de metri

Peștera Casa de Pedra se află în apropierea localității Iporanga, într-o regiune a Braziliei cunoscută pentru peisajele carstice și întinderile de pădure atlantică.

Formațiunea este renumită pentru intrarea sa monumentală, una dintre cele mai impresionante caracteristici ale peșterii.

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din São Paulo, deschiderea naturală atinge aproximativ 197 de metri înălțime, dimensiune care transformă peretele stâncos într-un decor spectaculos pentru căderile de apă ce pot apărea în zonă.

Relieful abrupt, vegetația densă și condițiile de lumină creează un cadru aparte, în care fenomene naturale obișnuite pot căpăta înfățișări surprinzătoare.