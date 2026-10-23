Super El Nino a schimbat tot. Pe ce dată ninge și ce fel de iarnă vom avea în România, potrivit meteorologilor de la Severe Weather

Super El Nino a schimbat tot. Află pe ce dată ninge și ce fel de iarnă vom avea în România, potrivit meteorologilor de la Severe Weather.

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Meteorologii de la Severe Weather au actualizat, în octombrie, prognoza sezonieră pentru iarna 2026-2027, influențată puternic fenomenul Super El Nino din Pacific. Iată ce arată datele modelelor meteorologice (inclusiv ECMWF și UKMO) pentru Europa și, implicit, pentru România!

Tendință generală de deficit de zăpadă

Prognoza indicate arată un sezon slab din punct de vedere al ninsorilor pentru aproape întreaga Europă (vestul, centrul și sudul continentului fiind cele mai afectate). Modelele au scăzut estimările față de luna septembrie, indicând un total de zăpadă sub normalul climatologic în majoritatea regiunilor europene, inclusiv în Europa Centrală, de Est și în zona Balcanilor/sudului Europei.

Dinamica în timp – când ar putea veni iarna

Se estimează un început de iarnă lent și blând în decembrie, o caracteristică tipică pentru episoadele de Super El Niño. Dacă vor exista perioade mai geroase sau cu ninsori mai abundente, acestea sunt semnalate mai degrabă în a doua jumătate a iernii, spre februarie sau martie, atunci când semnalul rece devine mai stabil, deși per total iarna se menține sub medie la capitolul acumulării stratului de zăpadă.

În concluzie, analiza indică in Romania o iarnă mai caldă și mai săracă în ninsori față de mediile obișnuite, cu un debut întârziat în luna decembrie.