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Eurostat a analizat evoluția regiunilor din Europa. Cele două zone din România care au pierdut 13% din PIB

Eurostat a analizat evoluția regiunilor din Europa. Cele două zone din România care au pierdut 13% din PIB
Cele două zone din România care au pierdut 13% din PIB, potrivit Eurostat
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Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că România oferă un paradox economic: se află simultan printre cele mai performante și cele mai afectate regiuni ale Uniunii Europene. Concret, cifrele de joi, 22 octombrie, prezintă o creștere a PIB-ului regiunii București-Ilfov cu 33%, dar o contracție de 13% în alte două regiuni din țară.

Datele Eurostat se referă la perioada 2019-2024. Potrivit acestora, România a înregistrat în intervalul menționat al treilea cel mai mare avans din UE.

București, pe 3 în clasamentul creșterii economice

Din cele 244 de regiuni europene pentru care există date disponibile, București-Ilfov ocupă locul al treilea în clasamentul creșterii economice reale. În schimb, două regiuni românești se află printre cele numai cinci din Uniunea Europeană care au înregistrat contracții economice de două cifre.

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Capitala a înregistrat o creștere de 33% a produsului intern brut în termeni reali între 2019 și 2024. Performanța depășește semnificativ media Uniunii Europene, unde economia a crescut cu 5,6% în același interval.

Doar două regiuni din Irlanda au avut rezultate mai bune. Eastern and Midland, regiunea care include capitala Dublin, a înregistrat cea mai mare creștere din UE, de 38%. Pe locul al doilea s-a situat regiunea Northern and Western, cu un avans de 36,4%.

București-Ilfov a depășit Malta, unde PIB-ul real a crescut cu 32,9%, și regiunea franceză Mayotte, cu 32,1%.

Ce regiuni din România au suferit contracții

La polul opus se află două regiuni din România. În Sud-Muntenia, PIB-ul real a scăzut cu 13,5% între 2019 și 2024, potrivit Eurostat. Regiunea Sud-Vest Oltenia a înregistrat o contracție de 11,3%. Aceste rezultate plasează cele două regiuni printre cele mai afectate cinci economii regionale din Uniunea Europeană.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în Yugoiztochen, din Bulgaria, unde PIB-ul real s-a redus cu 20,5%. Urmează Dytiki Makedonia, din Grecia, cu o contracție de 18%, și Groningen, din Olanda, cu o scădere de 14%.

La nivelul Uniunii Europene, produsul intern brut real a fost cu 5,6% mai mare în 2024 decât în 2019. Din cele 244 de regiuni analizate, 197 au înregistrat creșteri economice.

Diferențe au apărut și între regiunile care includ capitalele statelor membre. Aproape toate au raportat creșteri economice în perioada analizată. Singura excepție a fost Helsinki-Uusimaa, regiunea capitalei Finlandei, unde PIB-ul real a scăzut cu 1,9%.

Datele Eurostat evidențiază amploarea decalajelor de evoluție economică dintre regiunile aceleiași țări. În timp ce București-Ilfov a înregistrat o creștere de șase ori mai mare decât media UE, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia nu au reușit să revină în 2024 la nivelul activității economice din 2019.

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