Fostul șef al Armatei Române îl spulberă pe Dinel Miruță, după încheierea mandatului de ministru al Apărării: „Ce v-a apăsat de nu ați putut preda funcția cu demnitate?”

Radu Miruță, fostul ministru al Apărării, a lipsit de la ceremonia de predare-primire a mandatului de la Ministerul Apărării.

Acesta șia motivat absența, afirmând că nu a fost invitat, dar și că nu a semnat protocolul de predare – primire, în cadrul căruia este necesară semnarea mai multor anexe.

”E un lucru foarte simplu: N-am fost invitat. Doi, nu am semnat protocolul de predare- primire la Ministerul Apărării Presupune completarea unor anexe care sunt colectate de la structurile din țară”, a declarat Miruță.

Însă, după ce Radu Miruță a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj la final de mandat, fostul șef al Armatei Române, Ștefan Dănilă, l-a atacat dur pe fostul ministru. Într-un comentariu publicat pe rețelele sociale, Dănilă pune sub semnul întrebării modul în care fostul ministru a ales să își încheie mandatul, susținând că acesta ar fi trebuit să respecte procedurile militare de predare-primire a funcției.

”Un mesaj emoționant! Ar fi fost normal să predați funcția corect, regulamentar. Pentru că, nu-i așa, disciplina militară se bazează pe regulamente militare. Așa cum subordonații nu pot să vorbească fără aprobarea ministrului, tot așa și ministrul ar trebui să fie prezent la predarea-primirea funcției.

Dintre cei cinci (nu am știut că sunt atât de mulți cei repartizați pentru protecția și supravegherea ministrului!), ar fi putut cineva să vă spună ce scrie în regulamentul aprobat prin ordin de ministru!”, a spus Ștefan Dănilă.

”Nu înțeleg de ce vă simțiți vinovat”

Ștefan Dănilă sugerează că șefa de cabinet și consilierii lui Radu Miruță nu i-ar fi acordat suficientă atenție în momentul plecării din funcție.

”Asta pentru că, probabil, șefa de cabinet și consilierii au fost mai preocupați de viitorul lor decât de al dumneavoastră. Ați dorit să faceți multe (cunosc această dorință), dar v-au ieșit doar niște contracte și puțină vâlvă în jurul unor gunoaie ascunse (conform declarațiilor dumneavoastră), care ar caracteriza oamenii în uniformă.

Ați adus un argument în plus în favoarea ideii că regulamentele militare ar trebui aprobate de șeful Apărării, nu de un ministru civil, oricât de bine intenționat ar fi. Nu înțeleg de ce vă simțiți vinovat. Ce v-a apăsat atât de mult, încât nu ați putut preda funcția cu demnitate?!”, a încheiat Ștefan Dănilă.