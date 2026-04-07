Prima pagină » Actualitate » Americanii se întorc pe Lună, iar românii se joacă de-a satelitul. De ce refuză ministrul Radu Miruță să răspundă solicitării Gândul și să prezinte proiectul „spațial” românesc de 6 milioane de euro

Americanii se întorc pe Lună, iar românii se joacă de-a satelitul. De ce refuză ministrul Radu Miruță să răspundă solicitării Gândul și să prezinte proiectul „spațial” românesc de 6 milioane de euro

Ministerul Apărării Naționale (MApN) refuză să aprobe realizarea unui reportaj Gândul despre satelitul pentru care statul român a cheltuit 6 milioane de euro. Motivul invocat de ministerul condus de Radu Miruță ar fi că proiectul are un „caracter strategic de dezvoltare”, aspect care nu face excepție de la prevederile Legii 544 /2001 privind liberul acces la informații publice. Mai mult, imagini și detalii despre proiectul „Corvus” au fost făcute publice deja, atât de minister, cât și de proiectant. În realitate, este foarte posibil, așa cum a recunoscut însuși Radu Miruță, ca acest satelit să nu funcționeze atunci când va fi lansat, acesta fiind și motivul pentru care MApN nu ar vrea să mai expună „jucăria” de 6 milioane de euro.

„A fost un proiect de cercetare, care a dezvoltat un satelit, înțeleg că a costat vreo 6 milioane de euro, care este într-o fază în care produsul există și suntem în aceste zile în analiză dacă îl lansăm pentru a testa ce s-a produs la sol.

Lansarea costă vreo 700 de mii de euro și nu garantează că ce va fi lansat acolo pe orbită va funcționa. Și eu am dat o rezoluție și îi întreb pe cei care au lucrat cam care sunt șansele ca după ce îl ridici pe orbita joasă a Pământului să și funcționeze. Să dăm 700 de mii de euro doar ca să vedem cum pleacă, nu prea semnez”, a precizat în luna februarie ministrul Radu Miruță.

La scurt timp după aceste precizări, Gândul a făcut solicitare către MApN pentru realizarea unui reportaj despre acest proiect, cu o valoare atât de mare.

Deși proiectul Corvus ar avea „caracter strategic”, imagini și detalii ale satelitului sunt deja publice

Ministerul ne-a comunicat că aceste informații despre satelit „au caracter strategic”.

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, dorim să precizăm că proiectul satelitului CORVUS are un caracter strategic de cercetare, fiind dezvoltat în cadrul unui consorțiu condus de RISE (Romanian InSpace Engineering).

Ținând cont de natura specifică a programului și de faptul că etapele de dezvoltare sunt în plină desfășurare, în acest moment, la nivel MApN, nu putem oferi detalii publice suplimentare sau interviuri pe această temă. Toate informațiile ce pot fi comunicate oficial vor fi transmise prin canalele instituționale la momentul oportun”, se arată în refuzul MApN.

De ce s-ar feri MApN, de fapt

De neînțeles în aceste condiții este și faptul că imagini și detalii despre acest proiect sunt deja publicate încă de anul trecut, atât de proiectant, cât și de Agenția de presă a Armatei.

Ca atare, ținând cont de toate aceste aspecte, mai ales în contextul în care însuși ministrul Radu Miruță spune că proiectul ar putea să nu funcționeze, motivul pentru care MApN refuză să ne arate satelitul ar fi tocmai acesta: teama ca lansarea satelitului să se dovedească a fi un adevărat fiasco, motiv pentru care „ținerea sub preș” a proiectului ar fi cea mai convenabilă variantă pentru Ministerul Apărării.

„Proiectul Corvus a presupus dezvoltarea unui satelit demonstrator capabil să detecteze și să localizeze sursele de interferență radio de pe teritoriul României. Atât segmentul spațial, cât și stația de comandă și control au fost proiectate, realizate și testate integral în țară, prin eforturile unui consorțiu condus de RISE – Romanian InSpace Engineering”, transmitea anul trecut Agenția Media a Armatei.

