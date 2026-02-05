După elicoptere și tancuri, Ministrul Apărării, Radu Miruță, vrea să cumpere și sateliți

Invitat la Digi24, Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că, din punctul său de vedere, România are nevoie de comunicații prin satelit, pentru că, spune el, acesta este foarte sus și are o vedere mai largă.

Motivul pentru care Radu Miruță vrea ca România să aibă sateliți

Ministrul Apărării susține că satelitul ar putea fi folosit în comun cu alte țări, pe principiul: ”am și eu jucăria mea, ai și tu jucăria mea”. Miruță a menționat că a existat în trecut un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit , iar acum există discuții cu privire la lansarea acestuia.

„România are nevoie de comunicații prin satelit. Satelitul e foarte sus, vede mai mult decât România, poate e eficient să folosim în comun cu alte țări serviciile unui satelit, pentru că «am și eu jucăria mea, ai și tu jucăria mea».

A fost un proiect de cercetare care a dezvoltat un satelit, a costat vreo 6.000 de euro și discutăm dacă îl lansăm. Am dat o rezoluție, îi întreb pe cei care au lucrat care sunt șansele să funcționeze, pentru că 7.000 de euro, doar ca să văd cum pleacă, nu prea semnez”, a declarat Radu Miruță, la Digi 24.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”