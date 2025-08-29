Prima pagină » Actualitate » Incediu devastator la marginea Bucureştilor. Traficul este blocat total în zona Glina

Incediu devastator la marginea Bucureştilor. Traficul este blocat total în zona Glina

Rene Pârșan
29 aug. 2025, 17:51, Actualitate
Incediu devastator la marginea Bucureştilor. Traficul este blocat total în zona Glina

Un incendiu de anvelope, deşeuri şi vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după amiază, în localitatea Glina, situată în apropiere de Bucureşti. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, există riscul ca flăcările să se extindă la locuinţe. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert către populaţia aflată în zonă.

ISU anunță că intervin în total 22 de autospeciale de stingere. Alimentarea cu apă se poate face doar de la operatori economici din apropiere. Terenul nu este accesibil autospecialelor de pompieri în unele zone, astfel că au fost realizate dispozitive de la mare distanță, iar în prezent este utilizat un buldoexcavator pentru oprirea propagării flăcărilor.

La ora 16:20 a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin RO-Alert, pentru localitatea Glina.

Incendiul se manifestă pe suprafețe întinse de vegetație uscată, iar dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu 4 autospeciale de stingere, anunță ISU București – Ilfov.

Circulația rutieră pe Centura Capitalei este blocată vineri după-amiază în zona localității Glina, județul Ilfov, pentru intervenția pompierilor la un incendiu de vegetație. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, începând cu ora 15.00, traficul a fost oprit pe Centura București, în zona Glina, pentru a permite pompierilor să intervină la stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit în apropierea carosabilului.

Mediafax
