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Casă cuprinsă de flăcări în Slatina. Trei persoane au ajuns la spital

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O locuință din Slatina a fost distrusă de flăcări în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Pompierii au ajuns la fața locului cu mai multe autospeciale pentru a stinge incendiul. Nu a existat nicio victimă, dar câteva persoane au fost transportate la spital. Momentan nu se știe de la ce a pornit incendiul.

Focul a izbucnit în timpul nopții

Focul a izbucnit la o casă cu parter și etaj, cu o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, situată chiar aproape de sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. Echipajele ISU Olt au acționat noaptea aceasta pentru stingerea incendiului și pentru înlăturarea pericolului.

S-au fost mobilizate două autospeciale cu apă și spumă, o autospecială pentru hidroperforare, un echipaj SMURD de prim ajutor și o autospecială ABROL.

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Cinci persoane au fost avut nevoie de îngrijiri medicale

În urma intervenției, trei persoane, dintre care doi vârstnici și o tânără, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duse la spital. Alte două persoane implicate în incident au ales să nu fie transportate la unitatea medicală.

„În eveniment au fost implicate cinci persoane. Trei dintre acestea, două persoane vârstnice şi o minoră, au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Celelalte două persoane au refuzat transportul la spital”, conform ISU Olt.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști în urma cercetărilor desfășurate la locul evenimentului.

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