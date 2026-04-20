Incendiu de proporții la C.E.T Vest în București. Pompierii intervin cu 10 autospeciale. Arafat: Ard 30 de tone de ulei

Un incendiu de proporții are loc în acest moment la C.E.T. Vest din capitală.

Conform informațiilor lui Raed Arafat, este vorba de 30 de tone de ulei care ard.

„Este vorba despre două transformatoare care au luat foc.

Sunt 30 de tone de ulei care sunt în proces de ardere.

Au fost trimise 9 mașini; se lucrează cu apă și spumă.

Situația este în dinamică, nu avem victime. Nu se transmite mesaj RO-ALERT, deoarece este departe de case. Le recomandăm totuși oamenilor să țină geamurile închise, dacă locuiesc în apropiere.

În acest moment nu există risc de extindere. Situația este în dinamică”, a spus Arafat la Digi24.

Precizările IGSU:

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală.