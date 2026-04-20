Incendiu de proporții la C.E.T Vest în București. Pompierii intervin cu 10 autospeciale. Arafat: Ard 30 de tone de ulei

Un incendiu de proporții are loc în acest moment la C.E.T. Vest din capitală.

Conform informațiilor lui Raed Arafat, este vorba de 30 de tone de ulei care ard.

„Este vorba despre două transformatoare care au luat foc.
Sunt 30 de tone de ulei care sunt în proces de ardere.
Au fost trimise 9 mașini; se lucrează cu apă și spumă.
Situația este în dinamică, nu avem victime. Nu se transmite mesaj RO-ALERT, deoarece este departe de case. Le recomandăm totuși oamenilor să țină geamurile închise, dacă locuiesc în apropiere.
În acest moment nu există risc de extindere. Situația este în dinamică”, a spus Arafat la Digi24.

Precizările IGSU:

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice.

Până în momentul de față nu sunt victime.

Intervenim cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD”, au transmis autoritățile.

C.E.T București Vest a fost pusă în funcţiune în anul 1972 și este a patra centrală care intră în componenţa Electrocentrale Bucureşti. CTE București Vest a fost modernizată în 2009, când a fost pus în funcțiune Ciclul Combinat. Este cea mai nouă centrală din portofoliul ELCEN, conform site-ului instituției.

Atât puterea termică cât şi cea electrică sunt asigurate de o turbină cu gaze (aferentă Ciclului Combinat – 135,6 MW), o turbină cu abur (aferentă Ciclului Combinat – 60 MW), un cazan de abur (aferent Ciclului Combinat – 170 t/h).

Energia termică este produsă în regim de vârf cu ajutorul a două instalaţii de vârf, modernizate (100 Gcal/h fiecare). Instalaţiile de bază şi de vârf funcţionează pe gaze naturale.

Energia termică este livrată consumatorilor prin intermediul a două magistrale (exploatate de TERMOENERGETICA).

Sursa de apă brută este râul Argeş, staţia Roşu, iar legătura cu Sistemul Energetic Naţional se face prin şapte linii electrice racordate la staţia electrică de 110 kV.

