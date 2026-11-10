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Franța, din nou în stradă. Mobilizare masivă a elevilor, studenților și sindicatelor împotriva măsurilor guvernului de creștere a salariului minim cu doar 1,6%: „Vom ieși în stradă în fiecare săptămână”

Franța, din nou în stradă. Mobilizare masivă a elevilor, studenților și sindicatelor împotriva măsurilor guvernului de creștere a salariului minim cu doar 1,6%: „Vom ieși în stradă în fiecare săptămână”
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Sindicatele și organizațiile studenților au anunțat o nouă zi de mobilizare marți, când sunt așteptate mitinguri în majoritatea orașelor franceze importante. În aceste condiții, ministrul de interne, Laurent Nuñez, le-a cerut prefecților și ofițerilor de securitate să „rămână vigilenți” în fața violențelor.

Manifestațiile organizate marți vin în continuarea valului masiv de greve și proteste din ultimele săptămâni împotriva scumpirii costului vieții, a degradării serviciilor publice și a creșterii salariului minim cu doar 1,6%, o măsură considerată insuficientă, relatează BFMTV.

Nucleul dur al protestatarilor de astăzi este format din elevi de liceu, studenți și profesori, iar mobilizarea acestora a dus la blocaje parțiale în mai multe instituții de învățământ din regiunea Île-de-France. Deși guvernul a făcut recent o serie de anunțuri pentru a calma spiritele, organizațiile de tineret au transmis că măsurile sunt „departe de așteptări”. Elevii, studenții și profesorii cer finanțare suplimentară pentru sistemul de învățământ, sprijin real împotriva inflației și măsuri concrete privind nivelul de trai.

Această zi de marți urmează după o săptămână extrem de agitată în Franța. Pe 5 noiembrie a avut loc o grevă generală masivă la care au participat aproape 600.000 de oameni la nivel național, iar weekendul trecut s-a lăsat cu ciocniri violente între grupuri de tineri și forțele de ordine în marile orașe, soldate cu sute de arestări și utilizarea de gaze lacrimogene de către poliție.

Deși marșul de astăzi de la Paris se desfășoară sub o ploaie fină și într-o atmosferă relativ calmă, autoritățile rămân în alertă maximă din cauza incidentelor din zilele precedente. Deși manifestațiile au fost până în prezent pașnice, într-un liceu din Aix-en-Provence 40 de săli de clasă au fost afectate de un incendiu după ce flăcările au pornit din laboratorul de chimie. De asemenea, în Chelles, lângă Paris, un oficial local a fost lovit în piept marți dimineață cu o sticlă plină cu benzină în fața unui liceu, în timp ce în Bègles, lângă Bordeaux, în sud-vestul Franței, directorul unui liceu a fost lovit luni în cap de un proiectil.

„Această violență este absolut inacceptabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Mathieu Lefevre, adăugând că aproape 300 de angajați ai învățământului național au fost răniți de la începutul protestelor studențești, în urmă cu aproape două luni.

Autoritățile franceze au condamnat marți actele de violență comise împotriva personalului didactic și a funcționarilor.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a condamnat atacul de la Chelles, scriind pe X: „Aceasta nu mai este o mișcare a elevilor de liceu. Acestea sunt acte de violență urbană care necesită cel mai puternic și mai hotărât răspuns.”

Sindicatul elevilor (UNEF) consideră în prezent că răspunsurile guvernului sunt insuficiente și solicită continuarea mobilizării „în fiecare săptămână dacă este necesar”. După întâlnirea dintre organizațiile studențești și de liceu și premierul Sébastien Lecornu, UNEF consideră că propunerea de a crea 5.000 de locuri în universități este insuficientă și a cerut, printre altele, o creștere cu 250.000 de locuri, indexarea burselor la inflație și anularea înghețării ajutoarelor pentru locuințe.

„Nu vom renunța și vom continua să ieșim în stradă în fiecare săptămână, dacă va fi necesar, până când vom primi un răspuns la revendicările noastre”, a declarat Manon Moret, secretar general al UNEF.

În același timp, sindicatul CGT cere o creștere a salariului minim cu 10%.

„Avem nevoie de o creștere reală a salariilor și de un răspuns care să corespundă cererii”, a declarat Agathe Le Berder, secretar confederal al CGT, la BFMTV, a doua zi după anunțurile guvernului. „La CGT, cerem o creștere cu 10% a salariului minim, adică aproximativ 150 euro net pentru a permite oamenilor să respire”, insistă reprezentantul sindical, care consideră că creșterea de 1,6% prevăzută de guvern este „insuficientă”.

Agathe Le Berder subliniază, de asemenea, necesitatea creșterii salariilor funcționarilor publici care nu sunt plătiți cu salariul minim, dar care au la fel de mult nevoie de această creștere salarială.

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