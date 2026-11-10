Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care companiile Content Project S.R.L. și Clever Media Network S.R.L., parte a Grupului Clever, intenționează să preia Doğan Media International S.A., compania care deține posturile de televiziune Kanal D și Kanal D2, precum și Radio Impuls.

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Potrivit anunțului publicat de autoritatea de concurență, Doğan Media International deține și mai multe pagini web, iar operațiunea de preluare trebuie autorizată în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996.

Ce companii intră în tranzacție

Content Project și Clever Media Network fac parte din Grupul Clever, care are deja mai multe investiții pe piața media din România. Portofoliul grupului include posturile de televiziune Prima TV, Cinemaraton și Agro TV, precum și mai multe platforme online.

De cealaltă parte, Doğan Media International operează posturile Kanal D și Kanal D2 și deține postul de radio Radio Impuls, alături de mai multe proprietăți online.

Consiliul Concurenței trebuie să autorizeze preluarea

Autoritatea de concurență va evalua tranzacția pentru a stabili dacă aceasta este compatibilă cu un mediu concurențial normal. Consiliul Concurenței urmează să emită o decizie în termenele prevăzute de lege.

Tranzacția nu este încă finalizată, iar preluarea depinde de obținerea aprobării autorității de concurență.