Dronă detectată la 25 de kilometri de Sulina. A fost emis Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că radarul a detectat o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol.

Update. MApN anunță că alerta aeriană a încetat la ora 18:38.

Radarele MApN au detectat o țintă aeriană la o distanță de circa 25 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol, de la Baza 86 Aeriană Fetești. Populația din estul județului Tulcea a primit mesaj Ro-Alert la ora 17:31.

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„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, iar la ora 17.31 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ministerul Apărării Naționale va reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației”, transmite MApN.

Alte 2 avioane F-16 au fost ridicate de la sol, ieri

Vă reamintim că o altă țintă aeriană a fost detectată în cursul zilei de luni, 9 noiembrie 2026, la aproape 30 de kilometri de Sulina, în timp ce Ursula Von der Leyen se afla la București. Ținta fusese detectată în spațiul aerian al Ucrainei. Precum în situația prezentă, populația din estul județului Tulcea a fost atenționată printr-un mesaj Ro-Alert. Alerta aeriană a încetat la ora 18:03. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că ținta a pătruns în spațiul aerian până la 20 km Est de Sulina și a dispărut de pe radar la scurt timp.

În data de 4 noiembrie, a fost emis un mesaj Ro-Alert aferent județului Tulcea privind o posibile incursiune de drone. Pe 31 octombrie 2026, în schimb, au fost emise mesaje Ro-Alert pentru 6 județe din țară. Mai multe detalii AICI.