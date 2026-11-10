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Premierul Luca Niculescu a numit șefi interimari la cinci instituții din subordinea Guvernului. Cine urmează să ocupe funcțiile

Premierul Luca Niculescu a numit șefi interimari la cinci instituții din subordinea Guvernului. Cine urmează să ocupe funcțiile
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Premierul Luca Niculescu a făcut o serie de numiri interimare la conducerea unor agenții, autorități și institute aflate în subordinea Guvernului. Numirile au fost făcute luni și marți, iar atribuțiile de conducere vor fi exercitate de secretari generali, directori sau vicepreședinți, până la numirea unor noi conducători politici.

La Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), atribuțiile de ordonator de credite și reprezentant legal ale președintelui, cu rang de secretar de stat, vor fi exercitate de Virgil Laurențiu Găman, până la numirea conducătorului instituției.

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La Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPCDA), premierul Niculescu a desemnat-o pe Cristina-Mirela Cuculas. Atribuțiile de ordonator de credite și reprezentant legal ale președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), până la numirea conducătorului instituției, vor fi exercitate de Roxana-Gabriela Dobrin.

Totodată, Monaliza Elena Cîrstea, director de strategii, politici, programe și parteneriate în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), a fost desemnată să preia interimar conducerea instituției. Ultima numire interimară a fost făcută la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Potrivit deciziei premierului, instituția va fi condusă de vicepreședintele Adrian Niculescu, până la numirea unui conducător titular.

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