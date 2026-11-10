România și-a majorat semnificativ livrările de grâu către Egipt în primele zece luni ale anului 2026, în pofida scăderii importurilor totale ale statului nord-african. Egiptul a cumpărat 742.900 de tone de grâu românesc în perioada ianuarie-octombrie, cu 48,8% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor citate de publicația Agro TV, pe baza informațiilor din presa egipteană.

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Creșterea exporturilor românești are loc într-un context în care Egiptul, unul dintre cei mai mari importatori de grâu din lume, și-a redus achizițiile totale cu 6,2%, până la 10,18 milioane de tone.

Rusia rămâne principalul furnizor al Egiptului

Rusia continuă să ocupe primul loc în clasamentul furnizorilor de grâu pentru piața egipteană, cu 5,72 milioane de tone livrate în primele zece luni ale anului. Totuși, exporturile rusești către această destinație au scăzut față de perioada similară din 2025.

Și Ucraina a înregistrat un recul al livrărilor, de 17,7%, până la 2,73 milioane de tone.

În acest context, România și-a consolidat poziția pe piața egipteană, iar evoluția din 2026 indică o creștere a cererii pentru grâul românesc, în timp ce livrările principalilor furnizori concurenți au scăzut.

Livrările din octombrie au crescut cu 68%

Tendința favorabilă României s-a menținut și în octombrie. Potrivit datelor publicate de S&P Global, exporturile românești de grâu către Egipt au ajuns la aproximativ 138.250 de tone, cu 68% peste nivelul din septembrie.

În plus, importatorul de stat egiptean a cumpărat recent cel puțin două transporturi de grâu românesc, cu livrări programate pentru luna noiembrie.

Evoluția exporturilor către Egipt oferă o oportunitate pentru sectorul cerealier românesc, pe o piață importantă pentru comerțul internațional cu grâu. Cu toate acestea, România continuă să concureze cu marii exportatori din regiunea Mării Negre, în special Rusia și Ucraina.