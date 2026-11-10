Accident grav pe podul de la Agigea. Un polițist de 24 de ani a fost rănit după ce s-a izbit cu autospeciala de remorca unui TIR

Un polițist de 24 de ani a fost rănit marți, 10 noiembrie, într-un accident produs pe podul Apolodor, pe DN 39A, în zona Agigea. Autospeciala pe care o conducea a intrat în coliziune cu remorca unui TIR.

Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea accidentului în jurul orei 15:40. Din primele verificări a reieșit că agentul era singur în autospecială, se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și se deplasa fără semnale acustice și luminoase activate.

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IPJ Constanța a transmis că autospeciala de poliție în care se afla agentul a intrat în coliziune cu remorca unui TIR. Polițistul este încadrat la Serviciul Siguranță Transporturi – T.F./T.N. Agigea și face parte din promoția iunie 2024.

„Din primele informații a reieșit faptul că impactul s-a produs între o autospecială de poliție și remorca unui TIR, iar în urma impactului a rezultat vătămarea corporală a polițistului”, a transmis IPJ Constanța.

Salvatorii au găsit victima inconștientă

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD C și unul SMURD B. Victima a fost transportată la spitalul județean Constanța de SMURD C, inconștientă.