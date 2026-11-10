Premierul Slovaciei îl acuză pe Friedrich Merz de „șantaj”, după ce acesta a condiționat viitorul buget al UE de sprijinul financiar pentru Ucraina. Cum a reacționat premierul Ungariei în fața declarațiilor cancelarului german

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, l-a acuzat, marți, pe cancelarul german Friedrich Merz de „șantaj”, după ce acesta a condiționat aprobarea viitorului buget al Uniunii Europene de obținerea unui vot unanim pentru un împrumut de miliarde de euro destinat Ucrainei.

Reamintim că, într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, Merz a afirmat că toate statele membre ale UE trebuie să contribuie la finanțarea Ucrainei în eforturile acesteia de a se apăra împotriva invaziei Rusiei. El a afirmat că angajamentul ca toate statele membre ale UE să ajute Ucraina să acopere un deficit de finanțare estimat la 70 de miliarde de euro pentru anul 2027 — cu o contribuție preconizată a UE de 45 de miliarde de euro — reprezintă o condiție prealabilă pentru „discutarea oricăror alte chestiuni, în special a celor cu implicații financiare”.

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Referindu-se la acest aspect, Fico a declarat, marți: „Trebuie să răspundem la șantaj.”

Sursă video: X/@clashreport „Ceea ce face cancelarul german este un șantaj clasic, pe care îl respingem”, a declarat Fico marți, în cadrul unei întâlniri cu prim-ministrul ceh Andrej Babiš la Bratislava, potrivit presei slovace. „Avem același drept de veto ca și cancelarul federal german”, a adăugat el.

Fico a criticat politica UE privind războiul din Ucraina, opunându-se ajutorului militar și menținând relații cordiale cu Rusia, chiar și în contextul în care alți lideri ai UE au izolat Moscova din cauza invaziei din 2022.

Prim-ministrul ceh Andrej Babis, alături de Fico, a afirmat că blocarea bugetului UE ar bloca și fondurile alocate Ucrainei.

UE negociază în prezent următorul său buget pe șapte ani, care va intra în vigoare începând cu 2028. Demersul lui Merz a fost perceput ca o încercare de a folosi statutul Germaniei de cel mai mare contribuabil la buget pentru a exercita presiune asupra țărilor reticente să se angajeze să acorde un sprijin suplimentar Ucrainei, scrie Reuters.

Reamintim că, în decembrie anul trecut, UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Slovacia, Republica Cehă și Ungaria au decis să nu participe și au anunțat că nu vor lua parte la niciun nou împrumut.

Ultimatumul lui Merz

Marți, cancelarul german Friedrich Merz și-a reiterat poziția de a condiționa următorul buget al UE de obținerea unui sprijin unanim pentru un împrumut de mai multe miliarde de euro acordat Ucrainei, în ciuda faptului că prim-ministrul slovac Robert Fico a calificat această cerere drept „șantaj clasic”.

Sprijinirea Ucrainei „este o responsabilitate europeană comună, nu a statelor membre individuale”, a declarat Merz jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu prim-ministrul ungar Péter Magyar la Berlin. „De aceea, chestiunea modului în care vom finanța Ucraina în anii următori, dacă va fi necesar, se înscrie în mod firesc în contextul acestor negocieri bugetare.”

Astăzi, 10 noiembrie 2026, premierul Ungariei, Péter Magyar, s-a deplasat în Germania pentru a se întâlni cu Friedrich Merz la Cancelaria Federală.

Merz a susținut că nu dorește să repete abordarea de anul trecut, când un alt împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a fost convenit doar pe baza garanțiilor financiare și a angajamentelor asumate de majoritatea țărilor din UE, în timp ce trei țări — Cehia, Ungaria și Slovacia — au obținut o derogare.

„În opinia mea, continuarea pe această cale nu este o opțiune bună. Trebuie să integrăm pe deplin politica privind Ucraina în bugetul UE”, a afirmat el.

Péter Magyar: Nu consider că este o direcție bună să legăm bugetul UE de o altă chestiune

Această opinie nu a fost împărtășită nici de Magyar, care a venit la Berlin însoțit de patru miniștri și un secretar de stat pentru a discuta despre o cooperare mai strânsă între Budapesta și Berlin, după ani de relații reci sub conducerea fostului lider al Ungariei, Viktor Orbán.

„Aș dori să subliniez aici — în mod diplomatic și cu tot respectul cuvenit, în calitate de prim-ministru al Ungariei — că nu consider neapărat că este abordarea corectă ca bugetul european, care este de fapt destinat unei perioade de șapte ani și destinat Europei”, să fie „legat de alte chestiuni”, a declarat Magyar.

Prim-ministrul Ungariei a respins forma actuală a bugetului UE, deoarece, în acest format, Ungaria ar deveni unul dintre cei mai mari contribuabili neți pe cap de locuitor, ceea ce este inacceptabil în cazul unei țări beneficiare a fondurilor de coeziune.

„Scopul este, evident, ca cele 27 de țări europene să poată accepta un astfel de buget. Nu va fi o sarcină ușoară.“, a declarat prim-ministrul, adăugând că este în interesul național al Ungariei ca fondurile destinate politicii agricole și politicii de coeziune să nu sufere reduceri semnificative.

Prim-ministrul Ungariei a subliniat că, de la izbucnirea crizei migrației, Ungaria a alocat resurse uriașe pentru apărarea frontierelor externe ale UE. În opinia sa, acest efort nu a fost răsplătit, ci dimpotrivă, a fost sancționat, ceea ce a costat țara până acum un miliard de euro. El a subliniat, de asemenea, că Ungaria joacă un rol important și în apărarea forțelor NATO din Balcanii de Vest și a țărilor baltice.