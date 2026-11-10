Radu Oprea, ministrul Apărării, spune cum vor fi împărțite fondurile UE pentru securitatea la Marea Neagră, după vizita Ursulei von der Leyen la București

Radu Oprea, ministrul Apărării, a explicat modul în care vor fi distribuite fondurile europene pentru dezvoltarea Hub-ului de securitate de la Marea Neagră. Declarațiile vin după vizita Ursulei von der Leyen la București.

Radu Oprea a anunțat că România va primi 60 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru securitatea maritimă și operațiunile de căutare și salvare. Ministerul Apărării va sprijini M.A.I. în dezvoltarea acestor capacități.

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„România este un pilon strategic al apărării și stabilității regionale. Întărirea securității la Marea Nragră înseamnă un Flanc Estic mai sigur și o Europă pregătită să facă față provocărilor! Vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România reconfirmă importanța strategică a țării noastre în arhitectura de securitate europeană

Alocarea a 50 de milioane de euro pentru dezvoltarea Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră și a altor 10 milioane de euro pentru consolidarea capacităților de căutare și salvare reprezintă un pas concret în întărirea securității regionale”, a transmis Radu Oprea.

Cooperarea dintre ministere va viza modernizarea domeniului apărării, întărirea parteneriatelor strategice și îmbunătățirea capacității de răspuns la amenințările de securitate. De altfel, ministrul Apărării a reafirmat angajamentul pentru modernizarea Armatei și consolidarea cooperării strategice. Acesta a subliniat că securitatea Mării Negre este importantă pentru întreaga Europă.

„Vom continua să investim în modernizarea capacităților de apărare, în consolidarea parteneriatelor strategice și în creșterea capacității de reacție la provocările de securitate. Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea întregii Europe”, a mai transmis ministrul Apărării.

Ursula von der Leyen a efectuat o vizită la București

Ursula von der Leyen a venit la București pentru a reafirma sprijinul UE pentru România, în contextul incidentelor tot mai frecvente cu drone în Marea Neagră. Șefa Comisiei Europene a anunțat că România va beneficia de peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE.

„România va primi mai bine de 16 miliarde de euro în cadrul programului SAFE și alte 21 de miliarde sunt disponibile pentru statele membre și încurajez România să profite. Acestea pot fi folosite pentru a construi capacități de producție de drone și contradrone pentru a vă proteja porturile și infrastructura critică în cooperare strânsă cu alte state membre UE. Acest lucru este foarte important”, a anunțat Ursula von der Leyen.

Sursă video: Facebook / Radu Oprea