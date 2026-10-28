Explozie la noul curs valutar anunțat de BNR. Euro continuă să crească, iar dolarul sare de 4,8 lei și atinge cel mai ridicat nivel din 2026

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 28 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul american au înregistrat o creștere față de moneda națională, în timp ce lira sterlină și francul elvețian au înregistrat scăderi ușoare față de ședința precedentă.

Potrivit cursului de referință anunțat de BNR, un euro este cotat miercuri la 5,3495 lei, comparativ cu 5,3487 lei în ședința de marți. Moneda europeană a înregistrat astfel o apreciere de 0,0008 lei. Creșterea vine după ce luni moneda europeană fusese cotată la 5,3467 lei, ceea ce înseamnă că a acumulat un avans de 0,0028 lei în ultimele două ședințe.

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Dolarul ajunge la cel mai ridicat nivel din 2026

Cea mai importantă evoluție a zilei este înregistrată de dolarul american. BNR a stabilit pentru miercuri un curs de 4,8088 lei pentru un dolar, în creștere cu 0,0111 lei față de valoarea de 4,7977 lei înregistrată în ședința precedentă. Comparativ cu ședința de luni, când un dolar valora 4,7745 lei, moneda americană s-a apreciat cu 0,0343 lei.

Dintre cele patru monede principale, dolarul a înregistrat cea mai mare creștere zilnică în raport cu moneda națională.

Lira sterlină și francul elvețian pierd teren în raport cu leul

Spre deosebire de euro și dolar, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat miercuri în raport cu leul. Cursul lirei a coborât la 6,3848 lei, de la 6,3892 lei în ședința precedentă, adică o scădere de 0,0044 lei.

De asemenea, francul elvețian a înregistrat, la rândul său, o scădere ușoară, fiind cotat la 5,7911 lei, față de 5,7921 lei marți.

Cursul principalelor valute, anunțat de BNR

Euro: 5,3495 lei

Dolar american: 4,8088 lei

Liră sterlină: 6,3848 lei

Franc elvețian: 5,7911 lei

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,41 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,4250 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.