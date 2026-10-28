Prima pagină » Economic » Explozie la noul curs valutar anunțat de BNR. Euro continuă să crească, iar dolarul sare de 4,8 lei și atinge cel mai ridicat nivel din 2026

Explozie la noul curs valutar anunțat de BNR. Euro continuă să crească, iar dolarul sare de 4,8 lei și atinge cel mai ridicat nivel din 2026

Explozie la noul curs valutar anunțat de BNR. Euro continuă să crească, iar dolarul sare de 4,8 lei și atinge cel mai ridicat nivel din 2026
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 28 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul american au înregistrat o creștere față de moneda națională, în timp ce lira sterlină și francul elvețian au înregistrat scăderi ușoare față de ședința precedentă.

Potrivit cursului de referință anunțat de BNR, un euro este cotat miercuri la 5,3495 lei, comparativ cu 5,3487 lei în ședința de marți. Moneda europeană a înregistrat astfel o apreciere de 0,0008 lei. Creșterea vine după ce luni moneda europeană fusese cotată la 5,3467 lei, ceea ce înseamnă că a acumulat un avans de 0,0028 lei în ultimele două ședințe.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Dolarul ajunge la cel mai ridicat nivel din 2026

Cea mai importantă evoluție a zilei este înregistrată de dolarul american. BNR a stabilit pentru miercuri un curs de 4,8088 lei pentru un dolar, în creștere cu 0,0111 lei față de valoarea de 4,7977 lei înregistrată în ședința precedentă. Comparativ cu ședința de luni, când un dolar valora 4,7745 lei, moneda americană s-a apreciat cu 0,0343 lei.

Sursa: Curs BNR

Dintre cele patru monede principale, dolarul a înregistrat cea mai mare creștere zilnică în raport cu moneda națională.

Lira sterlină și francul elvețian pierd teren în raport cu leul

Spre deosebire de euro și dolar, lira sterlină și francul elvețian s-au depreciat miercuri în raport cu leul. Cursul lirei a coborât la 6,3848 lei, de la 6,3892 lei în ședința precedentă, adică o scădere de 0,0044 lei.

De asemenea, francul elvețian a înregistrat, la rândul său, o scădere ușoară, fiind cotat la 5,7911 lei, față de 5,7921 lei marți.

Cursul principalelor valute, anunțat de BNR

  • Euro: 5,3495 lei
  • Dolar american: 4,8088 lei
  • Liră sterlină: 6,3848 lei
  • Franc elvețian: 5,7911 lei

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,41 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,4250 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Prețul motorinei ar putea crește din nou de la 1 noiembrie. Ce sector ar urma să resimtă cel mai puternic scumpirea
12:13
Prețul motorinei ar putea crește din nou de la 1 noiembrie. Ce sector ar urma să resimtă cel mai puternic scumpirea
EVENIMENT Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, apel la valorificarea la maximum a resurselor României la conferința Gândul Euro Industry Summit: „Avem potențial uriaș de exploatare a metalelor, dar încă folosim tehnologia anilor ’70”
23:31
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, apel la valorificarea la maximum a resurselor României la conferința Gândul Euro Industry Summit: „Avem potențial uriaș de exploatare a metalelor, dar încă folosim tehnologia anilor ’70”
ECONOMIE Luca Niculescu ezită să spună dacă românii vor avea taxe noi în 2027. Ce a declarat premierul despre rectificarea bugetară
22:45
Luca Niculescu ezită să spună dacă românii vor avea taxe noi în 2027. Ce a declarat premierul despre rectificarea bugetară
JOBURI În timp ce investește aproape 180 miliarde $ în AI, Microsoft urmărește reducerea costurilor de producție și oferă pachete de plecare voluntară către 60.000 de angajați
18:40
În timp ce investește aproape 180 miliarde $ în AI, Microsoft urmărește reducerea costurilor de producție și oferă pachete de plecare voluntară către 60.000 de angajați
REACȚIE După plecarea din Guvern, Ioana Dogioiu intră în lupta politică și se ia la trântă cu PSD, în perspectiva rectificării bugetare. Atacul lansat de fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
18:16
După plecarea din Guvern, Ioana Dogioiu intră în lupta politică și se ia la trântă cu PSD, în perspectiva rectificării bugetare. Atacul lansat de fosta purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
ECONOMIE Vânzările de aparate radio și conserve au crescut în Marea Britanie după ce ministrul Apărării a recomandat cetățenilor să aibă provizii pentru trei zile, spun comercianții
18:14
Vânzările de aparate radio și conserve au crescut în Marea Britanie după ce ministrul Apărării a recomandat cetățenilor să aibă provizii pentru trei zile, spun comercianții
Mediafax
Volkswagen a angajat 100 de oi pentru o misiune neobișnuită. De ce a apelat compania la această soluție
Digi24
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear. Unde a lovit ținta
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
Cine este Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu la alegerile parlamentare din Israel
Click
Rebecca Toma, cea mai tânără dintre ispitele feminine de la „Insula Iubirii”, adevărul despre controversele pe care le-a stârnit în Thailanda! „E real sută la sută totul”
Digi24
„Cascadorii râsului”. Imagini virale cu parada de Ziua Armatei în Călărași: jandarmii n-au nimerit pasul, iar fanfara notele
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Cele mai dificile zodii din horoscop. Au un temperament exploziv și puțini reușesc să le intre în grații
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Chevrolet Corvette, fabricat în urmă cu aproape o jumătate de secol, fotografiat la RAR Iași
Descopera.ro
Indiciul că Primul Război Mondial urma să înceapă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cum evoluează un SUV prin actualizări software: MB.OS pe noile Mercedes-Benz GLE și GLS (P)
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
ULTIMA ORĂ Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
13:53
Primarul orașului Slănic Moldova a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Prins în flagrant în timp ce primea 6.000 de euro
CONTROVERSĂ Gâlceavă politică pe legea care rezervă posturile de profesor pentru aleși. Iohannis și-a ținut postul blocat aproape 3 decenii
13:52
Gâlceavă politică pe legea care rezervă posturile de profesor pentru aleși. Iohannis și-a ținut postul blocat aproape 3 decenii
CONTROVERSĂ Alegeri Israel: Voci politice îndeamnă opoziția să se unească cu partidele arabe pentru a-l înlătura pe Netanyahu de la putere. Ce șanse există
13:49
Alegeri Israel: Voci politice îndeamnă opoziția să se unească cu partidele arabe pentru a-l înlătura pe Netanyahu de la putere. Ce șanse există
FLASH NEWS Nicușor Dan, reacție după accidentul feroviar grav din Spania, soldat cu cel puțin 50 de morți
13:48
Nicușor Dan, reacție după accidentul feroviar grav din Spania, soldat cu cel puțin 50 de morți
AGRICULTURĂ Premieră pentru agricultura românească! Grâul și porumbul din Portul Constanța vor avea cotații proprii pe bursa Euronext
13:35
Premieră pentru agricultura românească! Grâul și porumbul din Portul Constanța vor avea cotații proprii pe bursa Euronext
BANI Locul de muncă plătit cu 6.000 de euro pe lună pe care nu îl vrea nimeni. Este nevoie de 500.000 de oameni în Europa
13:28
Locul de muncă plătit cu 6.000 de euro pe lună pe care nu îl vrea nimeni. Este nevoie de 500.000 de oameni în Europa

Cele mai noi

Trimite acest link pe