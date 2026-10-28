Deși România se confruntă cu o gravă criză economică și cea mai mare inflație din Europa, de Black Friday se prefigurează un nou record de vânzări. 7 din 10 români respondenți unui sondaj spun că vor cumpăra în campanie, cel mai mare procent de când există măsurători comparabile.

Deși comerțul cu amănuntul a scăzut însă cu 5% în primele 8 luni ale anului, iar salariul real se erodează treptat, Black Friday va marca un nou record de vânzări.

Un paradox ușor de anticipat

Paradoxul are o explicație simplă: pentru tot mai mulți români, Black Friday este momentul în care își planifică achizițiile amânate de mult timp, disponibile acum la prețuri cu discount, scrie Profit.ro.

Anul trecut erau anticipate încasări similare cu cele din 2024, susținute mai degrabă de prețuri decât de cantități, și o comandă medie de 400–500 de lei. Datele ulterioare au confirmat această tendința, chiar ușor peste estimări. De exemplu, eMAG a vândut în ziua campaniei produse de 986 de milioane de lei, cu 10% mai mult decât în 2024.

Pe de altă parte, volumul plăților procesate de NETOPIA a crescut cu 19%, iar valoarea tranzacțiilor la magazinele de pe platforma MerchantPro cu 18%. Plata medie cu cardul a fost de 400 de lei, cu 60% peste media anuală.

Estimarea pentru 2026: aproape 3 miliarde de lei

Pe baza acestor date, se estimează că Black Friday 2026 va genera, pe parcursul întregii luni noiembrie, vânzări de circa 2,8–2,9 miliarde de lei, aproximativ 520–550 de milioane de euro. Ar fi un nou record nominal, cu o creștere de 7–10% în lei față de anul trecut. Ritmul este în linie cu așteptările principalilor retaileri: eMAG mizează pe depășirea pragului de 1 miliard de lei într-o singură zi, cu o creștere de 5–12%.

Totuși, cifra trebuie citită cu atenție. Cea mai mare parte a creșterii vine din prețuri, nu din cantități. Cu o inflație de 6,6%, o creștere de 7–10% în lei înseamnă, în termeni reali, o stagnare, mai scrie sursa citată. În euro, avansul este și mai modest, pentru că leul s-a depreciat în ultimul an, iar euro a trecut de 5,34 lei.

Românii vor plăti mai mult pentru aceleași produse

Numărul produselor vândute ar putea fi apropiat de cel de anul trecut sau chiar mai mic. Analiștii estimează că valoarea medie a unei comenzi va urca la 450–500 de lei, pe fondul prețurilor mai mari și al creditării în rate a produselor scumpe. Peste 70% dintre comenzi vor fi plasate de pe telefon, un nou maxim istoric.

„Black Friday 2026 va bate recordul în lei, dar nu și în coșul de cumpărături. Românii vor plăti mai mult pentru aproximativ aceleași produse. Diferența față de anii trecuți este că oamenii nu mai cumpără din impuls, ci după liste făcute cu săptămâni înainte. Campania a devenit un instrument de supraviețuire financiară: cumperi acum ce oricum aveai nevoie, înainte să se scumpească”, explică Adrian Negrescu, manager Frames.

Cea mai lungă campanie

În 2026, campania se mută mai devreme și se întinde pe săptămâni întregi. eMAG organizează pe 6 noiembrie cea mai timpurie ediție din istoria sa, ca să livreze toate comenzile înainte de minivacanța de 1 Decembrie. evoMAG a pornit campania încă din 29 octombrie și o ține până pe 15 noiembrie.

Black Friday-ul internațional, din 27 noiembrie, devine practic un al doilea val. Efectul se vede în date: ziua de vârf pierde din intensitate, chiar dacă vânzările totale cresc.

Potrivit analiștilor de la vFrames, cel mai mare risc pentru consumatori rămâne același: cumpărături făcute din teama de a nu rata oferta, nu din nevoie reală. De ținut cont că acele credite „fără dobândă” oferite de unele instituții financiare nebancare pot ascunde comisioane și penalități mari la prima întârziere. Reducerile false și magazinele online fantomă se înmulțesc în această perioadă.