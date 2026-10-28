Locul de muncă plătit cu 6.000 de euro pe lună pe care nu îl vrea nimeni. Este nevoie de 500.000 de oameni în Europa

Tot mai puțini oameni sunt interesați de un loc de muncă plătit cu 6.000 de euro în Europa.

Bătrânul Continent se confruntă cu o criză uriașă de șoferi de camion, scrie Car & Motor.

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Situația riscă să fie tot mai dificilă, pe viitor, când sute de mii de conducători auto vor ieși la pensie.

Sectorul transporturilor rutiere din Europa se confruntă cu un deficit tot mai mare de personal.

În ciuda salariilor tentante oferite de companii, puțini vor să se angajeze în acest sector.

Aproximativ 502.000 de posturi de șoferi de camion sunt vacante în Europa.

Datele Uniunii Naționale a Transporturilor Rutiere (IRU) arată că, la nivel global, deficitul ajunge la aproximativ 2,8 milioane de șoferi în 18 piețe analizate de specialiști.

Problema s-a agravat începând cu anul 2021 și perspectivele nu sunt deloc încurajatoare.

Salarii de până la 6.000 de euro

În Europa, salariile șoferilor profesioniști depășesc 3.000 euro pe lună, dar ei pot ajunge lejer la 6.000 de euro pe lună, în funcție de condițile de angajare.

Chiar și așa, meseria de camionagiu nu mai este pe placul europenilor. Programul încărcat, timpul petrecut departe de familie sunt văzute tot mai des ca minusuri în balanță cu salariul relativ generos.

Câți șoferi vor ieși la pensie până în 2030

Criza ar putea bloca piața transporturilor din Europa. Potrivit studiului, 20% dintre șoferii profesioniști din Europa ar urma să se pensioneze în următirii cinci ani.

Până în 2030, circa 660.500 de șoferi ar putea ajunge la vârsta pensionării, fenomen ce va accentua deficitul deja existent, dacă nu vor fi recrutați suficienți angajați noi.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)