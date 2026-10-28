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Crimă cu miză de 500.000 de euro în Bulgaria. Cine s-ar afla în spatele uciderii fostului europarlamentar Slavi Binev

Crimă cu miză de 500.000 de euro în Bulgaria. Cine s-ar afla în spatele uciderii fostului europarlamentar Slavi Binev
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Un fost europarlamentar bulgar a fost împușcat mortal în propria locuință din Sofia, iar în spatele crimei s-ar putea afla neînțelegeri legate de o sumă de 500.000 de euro. Un om de afaceri turc a fost pus sub acuzare pentru omor, iar noi informații sugerează că ar putea fi implicate și alte persoane.

Tribunalul Municipal din Sofia a admis marți solicitarea Parchetului de menținere în arest preventiv a omului de afaceri turc Eyup Temiz, acuzat de uciderea intenționată a fostului europarlamentar Slavi Binev, potrivit Novinite, citat de Mediafax.

Ancheta vizează crima produsă sâmbătă dimineață în locuința victimei din Sofia. Între timp, presa bulgară a publicat informații despre o dispută financiară între fostul europarlamentar și omul de afaceri turc, precum și despre circumstanțele în care s-ar fi produs atacul.

500.000 de euro, posibilul mobil al crimei

Fostul europarlamentar bulgar ar fi primit 500.000 de euro de la omul de afaceri turc pentru a-l ajuta să rezolve un conflict legat de împărțirea unor proprietăți între soția acestuia și un arhitect. Cei doi nu reușiseră să ajungă la o înțelegere privind bunurile pe care le dețineau în cadrul unor afaceri comune.

Politicianul și omul de afaceri turc se cunoșteau de mai mulți ani. Arhitectul implicat în conflict a confirmat că victima participase la negocierile privind împărțirea bunurilor.

Potrivit informațiilor apărute în presa bulgară, în dimineața crimei, fostul europarlamentar ar fi avut o discuție telefonică aprinsă cu soția bărbatului acuzat de omor. Acesta a învinovățit-o pentru eșecul negocierilor, avertizând-o că proprietățile aflate în discuție ar putea fi pierdute în totalitate.

Discuția a provocat o reacție puternică din partea femeii. Ulterior, soțul acesteia ar fi mers la locuința fostului europarlamentar pentru a-i cere explicații. Confruntarea s-ar fi încheiat cu împușcarea victimei.

Cum s-ar fi produs crima

Omul de afaceri turc ar fi mers la locuința fostului europarlamentar însoțit de șoferul personal și de un alt colaborator. Acesta îl suspecta pe politician că ar fi acționat în secret în interesul arhitectului implicat în negocieri, pentru a-l ajuta să obțină proprietăți valoroase.

În timpul confruntării, omul de afaceri l-ar fi lovit pe fostul europarlamentar în față, după care l-a împușcat în cap cu un pistol Sig Sauer, deținut legal.

Mobilul crimei nu a fost confirmat oficial de procurori.

Imagini de pe camerele de supraveghere. Ar putea fi implicate și alte persoane

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale unei proprietăți din apropiere arată trei bărbați care încearcă să părăsească locuința fostului europarlamentar după crimă.

Aceștia au întâmpinat dificultăți la ieșirea din curte, fiind nevoiți să escaladeze gardul proprietății. Unul dintre ei, interpretul omului de afaceri turc, a avut nevoie de ajutorul celorlalți doi pentru a reuși să iasă.

Ulterior, cei trei s-au îndreptat către un Range Rover argintiu, parcat pe stradă, cu care au părăsit zona.

Alte imagini arată că mașina suspecților a plecat în spatele unui al doilea SUV de același model.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă cele două mașini au plecat împreună sau dacă a fost doar o coincidență.

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