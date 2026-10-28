Salvamontiștii din Bihor au intervenit, în noaptea de marți spre miercuri, pentru salvarea a doi tineri turiști care nu au reușit să coboare înainte de lăsarea nopții și care au cerut ajutor în condițiile în care au constatat că rămân fără sursă de iluminat.

Salvatorii recomandă celor care urcă pe munte să țină cont de trecerea la ora de iarnă când programează drumețiile.

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Cei doi tineri, cu vârste de 19 ani, au solicitat sprijinul salvatorilor montani marți seară, după ce au urcat pe circuitul Cheile Galbenei din Parcul Natural Apuseni.

„Aceştia au plecat pe traseu în jurul orei 12, au fost surprinşi de lăsarea întunericului în zona Izbucului Galbenei. Au continuat traseul spre Avenul Bortig, iar pe drum una din sursele de iluminat a cedat, iar cealaltă era pe punctul de a ceda şi ea, moment în care au sunat la 112 şi au cerut ajutor”, informează oficialii Salvamont Bihor.

Salvamontiștii i-au găsit în zona Avenului Bortig. Membrii echipei de salvare le-au dat celor doi turişti haine groase, în condiţiile în care temperaturile scăzuseră la 4 grade şi i-au însoţit până la maşina pe care cei doi o lăsaseră parcată în Poiana Balileasa. Acţiunea de recuperare s-a încheiat în jurul orei 1 noaptea.

Salvatorii montani le recomandă celor care merg în drumeţie pe munte să acorde atenţie la programarea acestora, amintind că după trecerea la ora de iarnă întunericul se lasă la ora 17.

Sursa foto: Facebook / Salvamont Salvaspeo Bihor