Incendiu la Ministerul Finanțelor. Fumul a fost observat în zona acoperișului, iar pompierii au intervenit imediat

Un incendiu s-a declanșat, joi, la sediul Ministerului Finanțelor, din centrul Capitalei, iar pompierii au intervenit cu mai multe echipaje.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din Strada Apolodor, unde a fost observată degajare de fum la acoperiș.

În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz, a rezultat faptul că ard deșeuri într-un canal tehnologic.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 10 metri pătrați. Nu s-a impus evacuarea personalului din clădire. Incendiul a fost stins”, au transmis reprezentanții ISU București Ilfov.

