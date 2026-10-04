Incendiu la Spitalul de Pneumofiziologie din municipiul Brașov. News.ro informează că o victimă a fost găsită carbonizată într-un salon de la etajul întâi al clădirii.

UPDATE 17:07: „În jurul orei 16.15, dispeceratul ISU Braşov a fost anunţat cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Spitalului Mârsescu din municipiul Braşov. La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară, două ambulanţe SAJ şi un echipaj SMURD”, anunţă ISU Braşov, într-un comunicat de presă.

Incendiul a fost observat şi lichidat în scurt timp, intervenţia fiind începută, în primă fază, de către pacienţi şi personalul unităţii medicale.

„Din păcate, în urma evenimentului, o persoană a fost găsită decedată. Totodată, 10 pacienţi aflaţi la etajul 1 au fost evacuati. La acest moment, la faţa locului se află echipajle de intervenţie, care asigură măsurile necesare pentru protecţia şi siguranţa pacienţilor şi a personalului medical, precum şi pentru prevenirea producerii altor situaţii de urgenţă”, a adăugat ISU Braşov.

Cauza şi împrejurările producerii incendiului urmează să fie stabilite.

Știrea inițială. Un incendiu a izbucnit, duminică, la Spitalul de Pneumofiziologie din municipiul Braşov, iar o victimă a fost găsită carbonizată într-un salon de la etajul întâi al clădirii.

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„Ministerul Sănătăţii a fost informat despre izbucnirea unui incendiu la Spitalul de Pneumofiziologie din municipiul Braşov, în cadrul Secţiei 1, într-un salon situat la etajul 1 al clădirii. ​Din primele date, evenimentul s-a soldat cu o victimă găsită carbonizată în salon”, a anunţat, duminică după-amiază, Ministerul Sănătăţii.

Sursa citată a adăugat că se presupune că persoana moartă este o femeie, care ar fi provocat incendiul. Pacienta ar fi incendiat o saltea.

„Până la sosirea echipajelor de intervenţie, 10 persoane, atât pacienţi, cât şi cadre medicale au reuşit să se autoevacueze în siguranţă. ​Focul a fost lichidat de către personalul spitalului, iar la faţa locului se intervine pentru ventilarea spaţiilor afectate de fum şi gestionarea situaţiei”, a mai transmis ministerul.

Autorităţile din Braşov nu au comunicat date oficiale despre incident până la ora transmiterii acestei ştiri.

Sursa foto: Capturi Antena3CNN