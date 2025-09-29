INCENDIU violent la un hotel din Prahova. Două femei NEPALEZE au murit carbonizate. Clădirea funcționa fără autorizație de securitate la incendiu

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un hotel din satul Tătărani, comuna Bărcănești, județul Prahova. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

UPDATE 2: Incendiul a fost lichidat. Două persoane au fost găsite carbonizate. Este vorba de două femei, originare din Nepal, în vârstă de 21 și, respectiv, 24 de ani.

Incendiul a fost lichidat. A fost găsită și cea de-a doua victimă, carbonizată. Ambele victime sunt de sex feminin, de 21 și, respectiv, 24 de ani.

UPDATE 1: ISU Prahova a transmis că hotelul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu și că su fost impuse sancțiuni.

„În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.

Menționăm faptul ca obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024, s-a constat ca operatorul economic nu desfășura activități.

La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale.

Misiunile de stingere a tuturor focarelor continuă, concomitent cu căutarea persoanei despre care exista informația ca ar fi dispărută”.

Știrea inițială:

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), imobilul afectat are regim de înălțime P+1.

„Pompierii militari din Prahova intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un operator economic din comuna Bărcăneşti, satul Tătărani”, a transmis IGSU.

La fața locului au fost mobilizate forțe importante de intervenție: cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD.

La această oră focul a fost localizat și nu mai există risc de propagare.

La momentul izbucnirii incendiului in interior se aflau 5 persoane, din care 3 s-au autoevacuat. Eechipajele de pompieri continuă operațiunile de căutare și salvare.

În prezent, două persoane sunt date dispărute.