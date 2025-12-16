Un polițist local la Sectorul 1 s-a aruncat de pe o macara în zona Drumul Poiana Petrei. Înainte de gestul extrem, şi-ar fi provocat mai multe plăgi pe corp cu un cuțit.

UPDATE | Polițistul avea 42 de ani

Poliția Capitalei a fost sesizată prin apel la 112 de incident.

„La data de 16 decembrie 2025, Poliția Capitalei – Secția 4 a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că pe o stradă din Sectorul 1 ar fi fost găsit un bărbat inconștient, care ar fi căzut de pe o macara.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 42 de ani.

De asemenea, în pofida eforturilor depuse, cadrele medicale ajunse la fața locului au declarat decesul bărbatului.

Trupul neînsuflețit urmează să transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Cazul va fi preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și continuarea cercetărilor”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Știrea inițială

Tatăl acestuia ar fi murit de câteva zile, însă nu au fost semnale că trece printr-o perioadă complicată, au declarat surse Gândul. Polițistul era tatăl unei fetițe.

Primarul Sectorului 1, George Tuță, a declarat pentru Gândul că va încerca să acorde sprijin familiei.

