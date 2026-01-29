Prima pagină » Actualitate » Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași acuzat că lua bani de la părinți ca să accepte transferul de elevi aduși de la licee slabe

Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași acuzat că lua bani de la părinți ca să accepte transferul de elevi aduși de la licee slabe

29 ian. 2026, 13:57, Actualitate
Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași acuzat că lua bani de la părinți ca să accepte transferul de elevi aduși de la licee slabe
Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași / Sursa FOTO: Ziarul de Iasi

Gheorghiță Nistor, fost director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, chiar și după ce o bună parte din rechizitoriul întocmit acum mai bine de doi ani a fost anulată în baza unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, scrie Ziarul de Iași.

Mai departe, urmează ca Tribunalul să stabilească primul termen de judecată al procesului.

Nistor și alte două persoane, trimise în judecată

Alături de Gheorghiță Nistor, mai sunt inculpate în dosar Andreia Sănătescu, educatoare la Grădinița cu program prelungit nr. 12, și Anca Ariton, chiar directoarea acestei unități de învățământ.

Fostul director de la „Vasile Alecsandri” este acuzat că ar fi primit 300 de euro de la Sănătescu, care voia să-și transfere fiul în clasa a X-a la respectivul liceu. Înțelegerea dintre ei a fost intermediată de Anca Ariton, care îl cunoștea pe directorul colegiului.

Procurorii DNA au propus judecarea lui Nistor pentru luare de mită, a Andreiei Sănătescu pentru dare de mită, iar a Ancăi Ariton, pentru complicitate la această faptă.

Citește care sunt piedicile întâmpinate de procurorii DNA în acest dosar.

