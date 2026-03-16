Producătoarea de film româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu filmul „Two People Exchanging Saliva”

Gala Premiilor Oscar 2026 a adus un moment extrem de rar în istoria Academiei Americane de Film: la categoria Best Live Action Short Film a fost anunțată o egalitate între „The Singers” și „Two People Exchanging Saliva”, relatează Mediafax.

Publicul din România a fost în extaz, deoarece unul dintre filmele câștigătoare este semnat de cineasta româno-americană Natalie Musteață, alături de Alexandre Singh.

Regizoarea româno-americană Natalie Musteață, a câștigat Oscarul

„Two People Exchanging Saliva” propune o distopie stranie și provocatoare: într-o societate în care sărutul este ilegal, iar cumpărăturile se „plătesc” prin palme, apropierea dintre oameni devine un act periculos. Filmul urmărește întâlnirea dintre două femei într-un magazin universal parizian, iar relația care începe să se contureze între ele capătă rapid dimensiunea unei revolte intime împotriva unei lumi care reprimă tandrețea și normalizează violența.

Victoria de la Oscar confirmă traseul impresionant al acestui scurtmetraj, care a avut premiera la Telluride Film Festival și a intrat apoi în cursa marilor premii internaționale.

Legătura lui Natalie Musteață cu România

În centrul acestui succes se află Natalie Musteață o autoare, curatoare și cineastă româno-americană, cu doctorat în istoria artei.

Într-un interviu, ea spunea că a crescut „într-o familie românească de artiști și disidenți” venită în SUA via Franța, că a crescut cu limba română și franceza și că familia ei avea rădăcini puternice în teatrul din România. În același interviu spunea și că se gândește adesea cum ar fi arătat viața ei dacă ar fi crescut în România.

Influența României apare și în felul în care își descrie cinemaul. Natalie Musteață descria într-un interviu acordat Filmmaker Magazine o formă de „Romanian New Wave” prezentă în ADN-ul ei creativ, vizibilă mai ales în secvențele mai dure, filmate din mână, din Two People Exchanging Saliva.

Există și o legătură intelectuală directă cu cultura română în activitatea ei de cercetare: profilul ei de la Independent Curators International menționează eseul „Wired to History: Romanian and Lithuanian Video Art Post 1989” și participarea la conferința „To Act or Not to Act: Ethics in Romanian Cinema”.

Ea trăiește și lucrează în Brooklyn, New York, iar formarea sa în zona artei contemporane și a teoriei imaginii se reflectă clar în stilul conceptual al filmelor pe care le realizează. TorinoFilmLab notează și activitatea ei în curatoriat, critică de artă și educație, un parcurs neobișnuit care o diferențiază în noul val al cinemaului independent.

Recomandările autorului: