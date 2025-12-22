Prima pagină » Actualitate » Incident șocant pe un zbor al companiei EasyJet. O familie a încercat să transporte cadavrul bunicii

22 dec. 2025, 08:08, Actualitate
Un zbor EasyJet programat să plece de la Malaga către Londra a suferit o întârziere semnificativă după ce autoritățile spaniole au constatat că o pasageră în vârstă de 89 de ani era, deja, decedată înainte de decolare.

Potrivit informațiilor apărute în The Mirror, membrii familiei ar fi încercat să o prezinte ca pe un pasager obișnuit, afirmând că aceasta dormea.

Adusă la aeroport în scaun cu rotile

Compania a respins acuzațiile de neatenție, îndicând faptul că femeia a avut un certificat care atesta că este „aptă pentru zbor”.

Incidentul s-a produs joi, 20 decembrie 2025, pe aeroportul din Malaga. Femeia a fost adusă în scaun cu rotile de cinci rude, care ar fi declarat personalului că este „doar obosită”, iar unul dintre ei s-ar fi prezentat ca medic. Pasagera a fost plasată pe un loc din partea din spate a aeronavei EasyJet, fără probleme aparente în momentul îmbarcării.

Înainte de plecare, însă, membrii echipajului au observat lipsa de reacție a femeii și au alertat autoritățile.

Verificările medicale efectuate la fața locului au arătat că pasagera nu prezenta semne vitale. Avionul a rămas pe pistă, fiind chemați paramedicii și Garda Civilă. Decesul a fost declarat oficial înainte ca aeronava să părăsească aeroportul.

Întârziere de 12 ore

Acțiunea autorităților a dus la o întârziere de aproximativ 12 ore, zborul fiind reluat abia la miezul nopții. Pasagerii au petrecut ore întregi în terminal, unii exprimându-și nemulțumirea față de situația creată.

Câțiva pasageri au declarat că au avut îndoieli încă din momentul îmbarcării. The Mirror scrie că o femeie aflată la bord a spus că pasagera părea deja decedată, iar o altă martoră a menționat pe rețelele sociale că un medic prezent printre pasageri ar fi confirmat ulterior acest lucru.

Aceste mărturii au alimentat suspiciunile că familia ar fi încercat să transporte corpul neînsuflețit evitând procedurile oficiale și costurile asociate repatrierii.

Operatorul aerian neagă că ar fi permis îmbarcarea unei persoane decedate. Reprezentanții companiei au precizat că femeia deținea un certificat medical valabil, care confirma aptitudinea pentru zbor, iar situația a fost tratată ca o urgență medicală apărută pe parcurs.

„Serviciile de urgență au întâmpinat aeronava, însă pasagera a decedat ulterior”, se arată în comunicatul oficial transmis de EasyJet.

Transportul internațional al cadavrelor presupune reguli stricte, inclusiv documente oficiale, sicriu sigilat și, de regulă, curse cargo dedicate. Cazul de la Malaga ridică semne de întrebare privind verificările la îmbarcare și responsabilitatea personalului de la sol.

Până în acest moment, autoritățile spaniole nu au dispus arestări. Ancheta continuă pentru a clarifica circumstanțele decesului și posibila tentativă de transport neautorizat.

