Incident aerian la plecarea lui Donald Trump din SUA: avionul prezidențial s-a apropiat periculos de un zbor comercial. Cum a fost gestionată situația

Zborul președintelui american Donald Trump înspre Marea Britanie nu a fost lipsit de incidente, astfel că în timp ce traversa New York-ul, avionul Air Force One era să intre în coliziune cu un alt aparat de zbor.

Avionul de pasageri Spirit Airlines a fost somat de un controlor de trafic aerian să schimbe ruta, după ce a observat că acesta zbura la altitudini similare cu avionul prezidențial, Air Force One.

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂 Tip via @xJonNYC

Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025

Controlorul a încercat să-i avertizeze pe piloții Spirit să-și schimbe cursul, însă aceștia nu au răspuns imediat, notează Bloomberg.

„Atenție, Spirit 1300, virați cu 20 de grade la dreapta”, a repetat controlorul după ce echipajul companiei aeriene nu a răspuns la mesajul său inițial.

Când piloții nu au răspuns, controlorul a repetat comanda.

„Spirit 1300, virați cu 20 de grade CHIAR ACUM.”

Văzând că avionul nu își schimbă cursul, turnul de control a repetat cu disperare comanda

„Spirit Wings 1300 virați cu 20 de grade la DREAPTA. IMEDIAT.”

În cele din urmă, piloții Spirit au confirmat schimbarea rutei, însă controlorul le-a solicitat să fie atenți și să nu mai stea pe iPad.

Deși aeronavele au rămas la kilometri distanță și nu au fost niciodată în pericol de a depăși pragurile de siguranță, întâlnirea a atras atenția pe rețelele de socializare pentru conversația savuroasă dintre turnul de control și piloții Spirit Wings.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat /Acorduri pentru investiții de miliarde de dolari