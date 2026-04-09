Incident violent într-un tramvai din Craiova: o fată de 15 ani, atacată cu un trafalet de un necunoscut

Un incident violent petrecut într-un tramvai din Craiova a dus la rănirea unei adolescente de 15 ani, atacată de un bărbat necunoscut cu un obiect metalic. Agresorul a fost identificat ulterior pe baza imaginilor de supraveghere și reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Atac în mijlocul de transport, surprins de camerele video

Incidentul s-a produs în timp ce tramvaiul se afla în mers. Potrivit informațiilor disponibile, momentul agresiunii a fost înregistrat de camerele de supraveghere amplasate în interiorul vehiculului.

Adolescenta se afla împreună cu prietenul său, un băiat în vârstă de 17 ani, când a fost atacată fără avertisment.

Din datele anchetei reiese că bărbatul a reacționat violent după ce ar fi fost deranjat de faptul că cei doi adolescenți se sărutau în mijlocul de transport în comun.

Agresorul nu îi cunoștea pe tineri și nu a purtat nicio discuție cu aceștia înainte de atac. Fără un schimb prealabil de replici, acesta a lovit-o pe fată în zona capului cu mânerul metalic al unui trafalet.

Intervenția călătorilor și apelul la 112

Scena a provocat reacții imediate din partea celorlalți pasageri, care au intervenit pentru a-i ajuta pe tineri. Bărbatul a fost imobilizat de mai mulți călători și, ulterior, lovit în timpul intervenției.

După ce situația s-a calmat, acesta a fost lăsat să plece. Între timp, prietenul victimei a apelat serviciul de urgență 112 pentru a solicita ajutor.

Adolescenta a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale în urma loviturii suferite.

Incidentul a avut loc luni, iar în urma verificărilor și analizării imaginilor surprinse de camerele video din tramvai, agresorul a fost identificat de anchetatori și reținut pentru 24 de ore.

Încadrarea faptei și măsurile luate

Bărbatul este cercetat pentru lovire sau alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Autoritățile au transmis că mijloacele de transport în comun din Craiova sunt monitorizate video, iar imaginile pot fi utilizate în anchete atunci când sunt comise fapte penale.

