Prima pagină » Știri externe » Imagini cu clipele de teroare pe care le-a trăit un călător care aproape a fost împins în fața trenului de un alt bărbat

Imagini cu clipele de teroare pe care le-a trăit un călător care aproape a fost împins în fața trenului de un alt bărbat

Un bărbat în vârstă de 21 de ani din Seattle, SUA, a fost acuzat de tentativă de omor cu premeditare după ce a încercat să împingă un om, care aștepta pe peron, în fața trenului.

Elisio Melendez este acuzat de procurorii americani că a atacat un bărbat în stația de tren Northgate. Aceștia spun că tânărul a așteptat să se apropie trenul, după care s-a apropiat de victimă pe la spate și a împins-o spre șine. Din fericire, victima a reușit să își recapete echilibrul și să evite căderea, în ciuda faptului că a fost împinsă de două ori, după cum se poate vedea în imagini.

După cum arată imaginile de supraveghere, agresorul a premeditat atacul astfel încât să coincidă cu sosirea trenului. După ce a fost prins de autorități și interogat, agresorul a spus că cel din imagini nu este el: „Poate era fratele meu geamăn pe care nu-l am”.

Dosarele instanței indică faptul că Melendez a fost diagnosticat cu schizofrenie și are un istoric documentat de tratament pentru sănătate mintală. Anterior, acesta a mai fost implicat într-un caz de agresiune domestică în anul 2019, când și-a înjunghiat sora în stomac. Pe atunci, cazul a fost clasat. Cu toate acestea, cazul nu este singular. În anul 2018 a lovit cu pumnul o femeie în biserică, fără provocare, au spus procurorii.

Un caz similar a șocat România în anul 2017

Acest incident amintește de cazul Magdalenei Șerban din decembrie 2017, care a șocat toată România. La acel moment, Șerban, care aștepta pe peronul metroului de la Dristor 1, a împins o tânără în vârstă de 25 de ani pe șina de metrou chiar în momentul în care trenul intra în stație. Camerele de supraveghere au surprins atunci momentul în care agresoarea a împins-o pe tânără, iar când aceasta a încercat să urce înapoi pe peron, Magdalena Șerban a lovit-o cu piciorul pentru a o împiedica să se salveze.

