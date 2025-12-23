Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern, Ordonanța de Urgență care reglementează un set de măsuri pentru elaborarea bugetului pe anul 2026. Cunoscută ca „Ordonanța Trenuleț”, OUG reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura și… o serie de tăieri, printre care sumele forfetare ale parlamentarilor sau banii pentru sprijinirea minorităților naționale. Ședința de guvern era programată la ora 18:00, dar va începe după ora 19:30, conform informațiilor de la fața locului.

Astfel, documentul adoptat de Guvernul Bolojan continuă direcția austerității din 2025. Singurele facilități care vor fi păstrate în 2026 sunt scutirea de taxe a 300 de lei din salariul minim până la data de 1 iulie 2026, când salariul minim va fi majorat la 4.325 de lei, dar și acordarea tichetelor pentru ajutorul la energie de 50 de lei/lună pentru persoanele vulnerabile.

Ce prevede Ordonan ța „ trenuleț”

suma forfetară pentru parlamentari se reduce cu 10%.

În anul 2026, subven ţia alocată partidelor politice se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.

În anul 2026, sumele pentru sprijinirea organiza ţiilor cetăţenilor care apar ț in minorit ăţilor naţionale , dar şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în 2025.

Operatorii economici ai autorit ăților locale și centrale care au pierderi trebuie să prezinte planuri de reorganizare , restructurare şi redresare financiară , c e trebuie transmise Agen ției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și spre informare Guvernului , anual , p ân ă la sfâr ș itul primului trimestru al anului .

De asemenea , ei au obligaţia , anual , s ă analizeze ș i s ă actualizeze , după caz , tarifele şi taxele pe care le obţin din activitatea de bază , cu cel puţin rata anuală a inflaţiei pentru anul curent faţă de ultima actualizare a acestora .

Vocherele de energie de 50 lei/ lună se vor acorda și în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.

Se înghea ță salariile în sistemul bugetar .

Men ţinerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hran ă / indemnizaţiilor de hrană / tichetelor de masă / normelor de hrană şi altor drepturi de natură salarială similare care se afl ă în plat ă la data de 31 decembrie 2025;

Valoarea mesei calde acordate pentru salaria ţii care î şi desfăşoară activitatea cel puţin 50% din timpul de lucru în subteran s ă nu depăşească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată , indiferent de salariul net lunar obţinut .

Menţinerea în plat ă a nivelului premiilor , primelor , bonusurilor , bonificaţiilor şi a altor drepturi de natură salarială , aflate în plat ă în 2025.

Începând cu data de 1 ianuarie 2026 şi p ân ă la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2026, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare , din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioar ă , la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale , se alocă p ân ă cel t ârziu la data de 8 a lunii în curs sume corespunz ătoare următoarelor cote: 15% la bugetul local al județului, 63% la bugetele locale al căror teritoriu î şi desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, 22% într -un cont distinct deschis pe seama direc ției generale regionale a finanțelor publice / administrației județene a finanțelor publice .

La nivelul municipiului Bucureşti , o cotă de 38,12% se alocă municipiului Bucureşti , iar suma corespunzătoare unei cote de 47,3% se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti , p ân ă cel t ârziu la data de 8 a lunii în curs, propor ţional cu sumele defalcate din impozitul pe venit încasate în 2025.

majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei;

punctul de amend ă răm âne la aceea și valoarea p ân ă la 1 iulie 2026, atunci c ând va fi majorat la 216,2 RON;

reducere IMCA ( impozitul pe cifra de afaceri ) la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 ( prevederile se aplic ă p ân ă la data de 31 decembrie 2026);

măsuri urgente pentru reducerea riscului privind neplata accizelor și TVA, datorate bugetului de stat, de către operatori economici care desfășoară activitate în domeniul comercializ ării produselor accizabile , cu preponderență produse energetice;

majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este am ânat ă pentru data de 1 ianuarie 2027. OUG prevede ca de la 1 ianuarie 2028 să crească la 8 lei;

Vezi aici proiectul Ordonanței de Urgență privind modificarea Codului Fiscal, cu efecte începând de la 1 ianuarie 2026.

