Inflația va exploda. Economiștii avertizează că românii trebuie să se aștepte la o creștere în lanț a prețurilor, care vor exploda în perioada următoare. Fenomenul este anticipat și pe segmentul imobiliar, afectat deja de un val de scumpiri.

Vin vești triste pentru români, căci prețurile vor crește accelerat în perioada următoare. La rândul ei, piața imobiliarelor va fi afectată. Prețurile în industria prelucrătoare, construcții, de comerț cu amănuntul și servicii vor crește în următoarele 3 luni, prognozează managerii.

Prețurile produselor industriale vor exploda

Potrivit tendințelor în evoluția activităților economice în perioada septemrbie – noiembrie, prezentate luni de Institutul Național de Statistică (INS), managerii din industria prelucrătoare anticipează o relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 3,5%, scrie Mediafax.

Este estimată, de asemenea, o stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural -4,1%). Însă, prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, reflectată de un sold conjunctural de 35,3%.

Potrivit opiniilor exprimate de manageri, în luna septembrie, volumul producției din sectorul construcții va avea o tendință descendentă în următoarele 3 luni (sold conjunctural -8,8%). De asemenea, se preconizează o tendință descendentă și a numărului de salariați (sold conjunctural -6,8%). Se anticipează ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +48,7%.

Inflația lovește. Cifra de afaceri din comerț va scădea

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele 3 luni o scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -8,4 %. Referitor la forța de muncă, angajatorii anticipează un avans moderat al numărului de salariați (sold conjunctural +10,5%). Majorări de preţuri sunt estimate de majoritatea respondenților 47,4%, doar 1,5 % opinând că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de 45,9%.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele 3 luni indică o tendință de relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de -2,1%. În sectorul serviciilor, numărul salariaților este estimat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -2,8%. Pe de altă parte, prețurile de vânzare sau de facturare se anticipează că vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +27,6%.

