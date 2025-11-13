Prima pagină » Actualitate » „Înger, îngerașul meu!” Un prichindel blocat în lift „descuie” ușile prin puterea rugăciunilor

„Înger, îngerașul meu!” Un prichindel blocat în lift „descuie” ușile prin puterea rugăciunilor

Rene Pârșan
13 nov. 2025, 23:26

Un moment înduioșător a devenit viral. Un prichindel a rămas blocat câteva minute într-un lift. Calm, piticania avut o reacție complet neașteptată. În loc să intre în panică, el s-a rugat respectuos, iar ceea ce s-a întâmplat imediat după a impresionat pe toți cei care au văzut pățania.

Evident, dumnezeul de la supraveghere i-a ascultat ruga și a apăsat butonul la comanda Amin!

Incidentul s-a petrecut într-un bloc de locuințe, unde un copil a rămas blocat pentru câteva minute în lift. În loc să strige după ajutor sau să fie cuprins de teamă, băiatul a avut o reacție profund emoționantă, care a devenit rapid virală pe rețelele de socializare.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, copilul s-a rugat, cerând cu voce blândă ca liftul să se deschidă. Gestul său simplu, dar plin de credință, i-a înduioșat pe toți cei care au urmărit înregistrarea.

Sesam, deschide-te!

După doar câteva clipe de rugăciune, ușile liftului s-au deschis, iar copilul a putut ieși în siguranță.

Imaginile au fost distribuite masiv pe internet, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mii de persoane au comentat gestul copilului, considerând că a dat o adevărată lecție de credință și curaj într-o situație în care mulți adulți ar fi cedat.

Internauții au subliniat că reacția micuțului este un exemplu de stăpânire de sine și speranță, într-un context în care teama ar fi fost reacția firească.

„Un copil care crede și rămâne calm chiar și într-un moment de tensiune. O lecție pentru noi toți”, a scris unul dintre utilizatori.

Clipul a fost preluat de numeroase pagini și platforme, iar vizualizările s-au adunat rapid. Mulți au considerat întâmplarea drept o dovadă că liniștea și credința pot aduce rezolvarea chiar și în cele mai neașteptate momente.

Calm și credință în fața fricii

Specialiștii spun adesea că reacțiile copiilor în situații de stres sunt imprevizibile. Cu toate acestea, în cazul de față, atitudinea băiatului a demonstrat o maturitate rar întâlnită pentru vârsta lui. Faptul că nu a încercat să forțeze ușa, nu a plâns și nu a cerut ajutor în mod panicat arată că și-a păstrat calmul și a ales să se încreadă în rugăciune.

