BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!

Pentru prima dată după mulți ani, Institutul Național de Medicină Legală a realizat un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat bilanțul pe anul 2025. Au participat invitați din Parlament, Parchetul Înaltei Curți, Serviciul Omoruri, șefi ai serviciilor teritoriale medico-legale.

Prezent la eveniment, procurorul Marius Iacob a declarat că nu există nicio deficiență legată de colaborarea cu medicii legiști și că îi roagă să semnaleze orice disfuncționalitate, mai ales că „unele cazuri au fost analizate cu patimă la adresa unor medici legiști”.

Conform datelor din bilanț, în anul 2025 au fost realizate 18.858 de autopsii, din care 7.007 pe cazuri de violență. Pe primul loc s-au situat decesele accidentale provenite din trafic și suicid. Față de anul 2023 există o scădere cu 2.500 a morților, iar cele violente sunt și ele în scădere.

În privința examinărilor medico-legale, acestea au atins cifra de 45.171, conducerea INML atrăgând atenția asupra tarifelor extrem de scăzute, rămase la nivelul anului 2006, de 38 de lei.

Bilanțul a evidențiat și alte aspecte legate de expertizele traumatologice, 4.323 fiind efectuate la cele șase institute de medicină legală existente în România.

De asemenea, a fost menționată ca situație anormală existența unui număr mult mai mare de medici legiști (10) la Sibiu decât la IML Cluj, iar la Ilfov există doar trei medici legiști.

În 2025 au fost efectuate 13.048 de expertize medico-psihiatrice, din care 49% în cauze civile. Au fost eliberate 4.275 de certificate medico-legale psihiatrice, din care 1.486 pentru capacitatea psihiatrică la actele notariale.

În laboratoarele de histopatologie, examinările au atins cifra de 17.568 de cazuri și au fost folosite 122.070 de lame. „Din nefericire, sunt doar nouă județe în care se fac astfel de examinări”, a subliniat conducerea INML.

S-au mai realizat, conform bilanțului INML, 31.698 de determinări ale alcoolemiei, din care 337 la cererea persoanei, 17.996 determinări ale alcoolului la cadavre și 9.833 determinări de substanțe psihoactive. Comisia Superioară a realizat 228 de expertize, din care 34,7% întoarse pentru refacere.

Una dintre marile probleme cu care se confruntă medicina legală este cea a neactualizării tarifelor, iar Ministerul Sănătății nu a făcut nimic în ultimii ani, deși a fost sesizat în repetate rânduri.

Medicul primar legist Mihnea Costescu a adresat reprezentanților Parlamentului prezenți la eveniment o rugăminte: „Vă rog să nu mai facem consolidări ale legislației medico-legale, pentru că este veche din 2001. Cred că e momentul să avem o lege nouă!”

Foto: Procurorul Marius Iacob, directorul INEC, Constantin Mirea si Carmen Orban, presedintele Comisiei de sanatate din Senat



Foto: Adrian Cozma, vicepreședinte Camera Deputaților, directorul INML Sorin Hostiuc și Diana Bulgaru-Iliescu, președintele Consiliului Superior de Medicina Legală si director al IML Iași