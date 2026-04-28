Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”

Guvernul Bolojan este încolțit din toate părțile. După ce „Meridian” a ieșit în stradă, a venit rândul sindicaliștilor din învățământ să anunțe că pregătesc o grevă generală. În 25 mai, educația din România va lua pauză, spune Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”.

„Am ajuns în situații aberante”, arată acesta, care insistă că acțiunea cadrelor didactice nu are absolut nicio legătură cu situația politică din țară.

Grevă generală, la finalul lunii mai

Cele două mari sindicate din învățământul preuniversitar, „Spiru Haret” și „FSLI”, au propus, într-un mesaj intern transmis membrilor, că trebuie declanșată o grevă de avertisment în 18 mai. Mai mult, s-a mers până acolo încât ideea unei greve generale a fost avansată, inclusiv cu dată precisă, 25 mai!

O decizie finală se va lua după organizarea unui referendum în rândul membrilor de sindicat.

Protestele propuse sunt efectul nemulțumirilor cadrelor didactice față de politicile economice și sociale ale Guvernului Bolojan, susțin liderii de sindicat. Aceștia arată că măsurile Executivului au dus la diminuarea unor drepturi ale profesorilor, prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă.

Iată ce solicită sindicaliștii din Educație:

mărirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă;

blocarea ocupării posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ, generând volum excesiv de muncă şi activitate suplimentară ce nu este remunerată;

necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă;

neplata drepturilor salariale cuvenite conform hotărârilor judecătoreşti;

creşterea efectivelor de elevi/preşcolari/antepreşcolari la clasă/grupă și comasările „abuzive” ale unităţilor de învăţământ;

diminuarea remunerației pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora;

neacordarea sporurilor pentru condiţii de muncă;

creşterea obligației de catedră pentru cadrele didactice care ocupă funcții de conducere, îndrumare şi control, ceea ce afectează condițiile în care aceste categorii îşi desfăşoară activitatea;

birocrația excesivă şi politizarea actului educaţional;

protecţia insuficientă a personalului din învăţământ în cazul diferitelor forme de violenţă în spaţiul școlar.

Marius Nistor: „Greva nu are legătură cu criza politică”

Potrivit tribunainvatamantului.ro, Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a dat asigurări că declanșarea grevei generale nu are legătură cu criza politică din țară.

„Să fie foarte clar pentru toată lumea: nu facem acțiuni de protest la comanda vreunui partid politic. N-am făcut niciodată și nu vom face nici de-acum înainte. Singurii care decid acțiunile de protest sunt colegii noștri.

Am ajuns în situații aberante în care directorii, presați de minister și presați de inspectoratele școlare, ajung să renunțe la voucherele de vacanță, la sporul de uzură neuropsihică, la gradațiile de merit, să ceară să intre oamenii în concedii fără plată. Deci lucruri absolut ilegale”, a transmis Marius Nistor.

