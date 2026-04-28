Prima pagină » Actualitate » Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”

Guvernul Bolojan este încolțit din toate părțile. După ce „Meridian” a ieșit în stradă, a venit rândul sindicaliștilor din învățământ să anunțe că pregătesc o grevă generală. În 25 mai, educația din România va lua pauză, spune Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”.

„Am ajuns în situații aberante”, arată acesta, care insistă că acțiunea cadrelor didactice nu are absolut nicio legătură cu situația politică din țară.

Grevă generală, la finalul lunii mai

Cele două mari sindicate din învățământul preuniversitar, „Spiru Haret” și „FSLI”, au propus, într-un mesaj intern transmis membrilor, că trebuie declanșată o grevă de avertisment în 18 mai. Mai mult, s-a mers până acolo încât ideea unei greve generale a fost avansată, inclusiv cu dată precisă, 25 mai!

O decizie finală se va lua după organizarea unui referendum în rândul membrilor de sindicat.

Protestele propuse sunt efectul nemulțumirilor cadrelor didactice față de politicile economice și sociale ale Guvernului Bolojan, susțin liderii de sindicat. Aceștia arată că măsurile Executivului au dus la diminuarea unor drepturi ale profesorilor, prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă.

Iată ce solicită sindicaliștii din Educație:

  • mărirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă;
  • blocarea ocupării posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ, generând volum excesiv de muncă şi activitate suplimentară ce nu este remunerată;
  • necompensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă;
  • neplata drepturilor salariale cuvenite conform hotărârilor judecătoreşti;
  • creşterea efectivelor de elevi/preşcolari/antepreşcolari la clasă/grupă și comasările „abuzive” ale unităţilor de învăţământ;
  • diminuarea remunerației pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora;
  • neacordarea sporurilor pentru condiţii de muncă;
  • creşterea obligației de catedră pentru cadrele didactice care ocupă funcții de conducere, îndrumare şi control, ceea ce afectează condițiile în care aceste categorii îşi desfăşoară activitatea;
  • birocrația excesivă şi politizarea actului educaţional;
  • protecţia insuficientă a personalului din învăţământ în cazul diferitelor forme de violenţă în spaţiul școlar.

Marius Nistor: „Greva nu are legătură cu criza politică”

Potrivit tribunainvatamantului.ro, Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a dat asigurări că declanșarea grevei generale nu are legătură cu criza politică din țară.

„Să fie foarte clar pentru toată lumea: nu facem acțiuni de protest la comanda vreunui partid politic. N-am făcut niciodată și nu vom face nici de-acum înainte. Singurii care decid acțiunile de protest sunt colegii noștri.

Am ajuns în situații aberante în care directorii, presați de minister și presați de inspectoratele școlare, ajung să renunțe la voucherele de vacanță, la sporul de uzură neuropsihică, la gradațiile de merit, să ceară să intre oamenii în concedii fără plată. Deci lucruri absolut ilegale”, a transmis Marius Nistor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Profesorii au protestat în fața Ministerului Educației: „Jos, jos, Guvernul mincinos.” Urmează o grevă generală în învățământ? / Reacția guvernului

Educația, „favorită” pe lista tăierilor Guvernului Bolojan. Sindicaliștii anunță noi proteste în fața ministerului: „Riscă să creeze o criză fără precedent”

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
14:10
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
ULTIMA ORĂ PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
14:10
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
TEHNOLOGIE Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
13:47
Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
BILANȚ BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
13:28
BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
ULTIMA ORĂ Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
13:20
Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
FLASH NEWS Mircea Dinescu îl ironizează în versuri pe Ilie Bolojan: „Și l-am văzut pe Domnul stând la masă/înconjurat de doișpe comuniști”
13:03
Mircea Dinescu îl ironizează în versuri pe Ilie Bolojan: „Și l-am văzut pe Domnul stând la masă/înconjurat de doișpe comuniști”
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Cum ne influențează sănătatea și viața profesională modul în care ne atașăm de oameni
NEWS ALERT Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
13:49
Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
CONTROVERSĂ Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
13:30
Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
INEDIT Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
13:19
Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține
FLASH NEWS Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
13:08
Grindeanu reacționează după demisia Valeriei Stoiciu: „Mă gândesc că demisionează și din Senat”
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu nu își dă demisia de la Camera Deputaților: „Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu?”
12:58
Sorin Grindeanu nu își dă demisia de la Camera Deputaților: „Și-a dat demisia Bolojan și eu nu știu?”
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe față despre discuția cu Gigi Becali
12:49
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Ilie Poenaru, în locul lui Mirel Rădoi? Antrenorul dă cărțile pe față despre discuția cu Gigi Becali

Cele mai noi

Trimite acest link pe