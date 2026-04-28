Rusia pare să fie printre puținele țări care au acces de la Iran pentru a naviga liber în Strâmtoarea Ormuz.

Un superiaht rusesc a pătruns în cel mai mare teatru de război naval de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Miliardarul rus care sfidează realitatea războiului din Golful Persic

Vasul de croazieră are o lungime de 142 de metri și se numește Nord, fiind fabricat de compania germană Lurssen în 2021. Valoarea acestuia este de 500 de milioane de dolari.

Acesta aparține miliardarului rus Alexei Mordașov, un oligarh sancționat la nivel internațional de Occident de la începerea invaziei ruse a Ucrainei.

Oficial, Mordașov nu este declarat deținătorul vasului, ci de către soția acestuia din 2022, potrivit BBC.

Până unde a navigat superiahtul rusesc?

Superiahtul rusesc a navigat din Dubai până în Muscat. Pe durata weekendului a navigat de-a lungul coastei Omanului. A părăsit Dubai vineri seară și a ancorat la portul Al Mouj din Oman duminică dimineață.

Vasul rusesc a putut circula fără probleme prin apele Strâmtorii Ormuz, în ciuda riscurilor (mine maritime, ostilitățile dintre forțele navale iraniene și cele americane).

Rusia și Iran își reafirmă parteneriatul strategic

Este printre puținele vase care au putut naviga prin Strâmtoare Ormuz, care din 28 februarie 2026, a devenit teatru de război între SUA și Iran.

Iranul poartă discuții la nivel înalt cu Rusia în această săptămână. Iranul a închis pe 18 aprilie Strâmtoarea Ormuz pentru a doua oară. Pe 17 aprilie, l-a redeschis pentru o zi, la 50 de zile după începerea conflictului.

Gărzile Revoluționare Iraniene au acuzat SUA pentru încălcarea armistițiului de la începutul lunii aprilie. Forțele maritime americane au blocat mai multe porturi iraniene după ce Trump a anunțat armistițiul de 2 săptămâni.

