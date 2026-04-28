Un superiaht rusesc a pătruns prin Strâmtoarea Ormuz în ciuda blocadei iraniene. Cât valorează vasul de lux și cui aparține

Rusia pare să fie printre puținele țări care au acces de la Iran pentru a naviga liber în Strâmtoarea Ormuz.  

Un superiaht rusesc a pătruns în cel mai mare teatru de război naval de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Miliardarul rus care sfidează realitatea războiului din Golful Persic

Vasul de croazieră are o lungime de 142 de metri și se numește Nord, fiind fabricat de compania germană Lurssen în 2021. Valoarea acestuia este de 500 de milioane de dolari.

Acesta aparține miliardarului rus Alexei Mordașov, un oligarh sancționat la nivel internațional de Occident de la începerea invaziei ruse a Ucrainei.

Oficial,  Mordașov nu este declarat deținătorul vasului, ci de către soția acestuia din 2022, potrivit BBC.

Captură de ecran de la un interviu acordat pentru BCG

Până unde a navigat superiahtul rusesc?

Superiahtul rusesc a navigat din Dubai până în Muscat. Pe durata weekendului a navigat de-a lungul coastei Omanului.  A părăsit Dubai vineri seară și a ancorat la portul Al Mouj din Oman duminică dimineață.

Vasul rusesc a putut circula fără probleme prin apele Strâmtorii Ormuz, în ciuda riscurilor (mine maritime, ostilitățile dintre forțele navale iraniene și cele americane).

Rusia și Iran își reafirmă parteneriatul strategic

Este printre puținele vase care au putut naviga prin Strâmtoare Ormuz, care din 28 februarie 2026, a devenit teatru de război între SUA și Iran.

Iranul poartă discuții la nivel înalt cu Rusia în această săptămână. Iranul a închis pe 18 aprilie Strâmtoarea Ormuz pentru a doua oară. Pe 17 aprilie, l-a redeschis pentru o zi, la 50 de zile după începerea conflictului.

Gărzile Revoluționare Iraniene au acuzat SUA pentru încălcarea armistițiului de la începutul lunii aprilie. Forțele maritime americane au blocat mai multe porturi iraniene după ce Trump a anunțat armistițiul de 2 săptămâni.

Autorul recomandă: De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
13:49
Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți
CONTROVERSĂ Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
13:30
Lăcașurile sfinte ale creștinilor din Liban, lovite de atacurile israeliene. Ce simboluri creștine au fost în raza bombardamentelor. Un loc menționat în Biblie se află pe listă
CONTROVERSĂ Numărul execuțiilor în Coreea de Nord a crescut de la pandemie. Motivul absurd pentru care sunt nord-coreenii condamnați la moarte
12:47
Numărul execuțiilor în Coreea de Nord a crescut de la pandemie. Motivul absurd pentru care sunt nord-coreenii condamnați la moarte
EXTERNE Taina dialogului între Donald Trump și Regele Charles, deslușită de un cititor pe buze. „Va distruge populația”
12:38
Taina dialogului între Donald Trump și Regele Charles, deslușită de un cititor pe buze. „Va distruge populația”
ACCIDENT Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
12:17
Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
CONTROVERSĂ Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
11:55
Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Cum ne influențează sănătatea și viața profesională modul în care ne atașăm de oameni
BREAKING NEWS Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
14:10
Gândul publică raportul SAFE privind achizițiile de armament. 10 din cele aproape 17 mld. de euro vor pleca spre Franța și Germania. Cel mai mare contract de achiziție este cu nemții de la Rheinmetall, de aproape 6 miliarde de euro. Vezi lista completă a achizițiilor
ULTIMA ORĂ PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
14:10
PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației”
TEHNOLOGIE Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
13:47
Adio, încărcătoare clasice pentru laptopuri. Ce devine obligatoriu în Uniunea Europeană, din 28 aprilie 2026
BILANȚ BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
13:28
BILANȚ INML: 18.858 autopsii, 45.171 examinări medico-legale. Legiștii vor schimbarea legii și noi tarife!
ULTIMA ORĂ Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
13:20
Diana Şoşoacă a rămas fără imunitate. Parlamentul European a votat
PROTEST Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”
13:14
Guvernul Bolojan, încolțit din toate părțile: sindicaliștii din învățământ pregătesc o grevă generală pentru 25 mai! „Am ajuns în situații aberante”

Cele mai noi

Trimite acest link pe