PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Sunt 253 de semnături. Simion: „Este esența democrației"

Premierul României, Ilie Bolojan / FOTO - Profimedia

Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat din funcția de premier în cursul săptămânii viitoare, în contextul în care PSD și AUR ar fi strâns deja semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură, care ar urma să fie depusă azi, după prânz, potrivit surselor Gândul.

Update: Întrebat de Gândul dacă au fost parlamentari AUR care au tradat si nu au semnat motiunea, Simion a declarat: ”Au semnat toți parlamentarii AUR. Noi suntem singurul partid suveranist care și-a menținut grupurile parlamentare, unde nu au plecat parlamentari către alte formațiuni. Avem colegi cărora vrem să le mulțumim pentru loialitate. Am asigurat 90 de semnături din totalul de 253 de semnături. Suntem, vrem sau nu vor unii, al doilea partid din țară”. 

Update: „PSD mai este un partid corupt?”, a fost întrebat George Simion.
Liderul AUR a transmis: „Noi suntem Alianța pentru Unirea Românilor și am inițiat o moțiune de cenzură.”

Update: Simion îi propune lui Ilie Bolojan să demisioneze: ”Apelul meu către domnul Bolojan e să-și dea demisia acum; vor fi voturi mai multe decât cele 253 de semnături”.

Update: „Niciodată să nu spui niciodată”, a răspuns Simion, întrebat dacă poate garanta că nu va intra vreodată într-o coaliție cu PSD.

Update: Întrebat dacă și-a înșelat alegătorii prin decizia de a depune moțiunea alături de PSD, Simion a declarat: ”AUR face ceea ce a promis. Nu ne este rușine că depunem această moțiune de cenzură”

Update: George Simion spune că nu se gândește la o coaliție de guvernare alături de PSD.

”Eu pot avansa formule de guvernare acum și, în momentul în care am zis asta este primul pas, m-am referit că al doilea îl vom vedea după.

Eu rămân loial votanților noștri, nu am spus că fac o guvernare cu PSD. Noi nu ne-am angajat să facem vreo coaliție de guvernare, ci doar să depunem o moțiune de cenzură. Atât. Nu vehiculăm nume de premieri în momentul ăsta”.

Update: PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură.

Update: Documentul critică dur programul de guvernare și vizează măsurile de reformă fiscală, planurile de listare sau vânzare a unor companii de stat, precum și politicile sociale și economice ale Executivului, pe care PSD și AUR le consideră adoptate fără consultare și cu efecte negative asupra economiei și nivelului de trai.

“România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor „analize exploratorii” redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări

O minciună sfruntată!

De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența:pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale. Vorbim despre un mecanism care exclude românii de la participare și mută bani din proprietatea statului în buzunarele private ale unor cercuri obscure de interese”, se precizează în textul moțiunii.

  • Vezi AICI tot textul moțiunii de cenzură.

Update: Conform unor surse politice, textul moțiunii de cenzură este deja finalizat, iar inițiatorii au strâns peste 233 de semnături din partea PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT și a unor parlamentari neafiliați. La ora 11:30 ar fi avut loc o întâlnire între liderii PSD și AUR, în cadrul căreia vor fi stabilite ultimele detalii, inclusiv momentul depunerii moțiunii.

Știre inițială

Deși PSD și AUR ar cumula aproximativ 220 de parlamentari, adoptarea moțiunii necesită 233 de voturi. În acest context, inițiatorii ar fi încercat să atragă sprijin suplimentar pentru a asigura trecerea demersului în Parlament.

Grindeanu: „O alianță de moment”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că înțelegerea cu AUR are un caracter temporar, fiind motivată exclusiv de obiectivul politic de a provoca schimbarea premierului Ilie Bolojan.

Moțiunea trebuie prezentată în plen în termen de cel mult cinci zile de la depunere, urmând ca dezbaterea și votul să aibă loc după încă trei zile. Cel mai probabil, procedura ar urma să fie finalizată după minivacanța de 1 Mai, la începutul săptămânii viitoare.

Bolojan: ”Voi asigura gestiunea guvernării”

Premierul a declarat că, în ciuda alianței PSD- AUR, își va continua activitatea atât timp cât Guvernul beneficiază de sprijin parlamentar.

„Voi asigura gestiunea guvernării, așa cum am făcut și până acum, atât timp cât Guvernul are sprijin parlamentar. În condițiile în care va pierde acest sprijin, sigur vor urma consultările și se va pune problema formării unui nou guvern”, a declarat Bolojan

