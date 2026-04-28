Prima pagină » Știri externe » Atac armat la Atena. Un bărbat de 89 de ani a deschis focul în două locații diferite și a reușit să fugă de polițiști. Cel puțin 5 răniți

Sursă foto: Atexnos

Un bărbat înarmat a deschis focul, marți, într-o agenție socială și într-un tribunal din centrul Atenei. Mai multe persoane au fost rănite. Polițiștii se află, în prezent pe urmele atacatorului, despre care presa elenă a relatat că era un bărbat în vârstă de 89 de ani, scrie CNN.

Potrivit primelor rapoarte ale autorităților, un suspect înarmat cu o pușcă a deschis inițial focul într-un birou de asigurări sociale din centrul capitalei grecești, unde a rănit un angajat. Polițiștii sosiți la fața locului i-au acordat primul ajutor bărbatului, dar atacatorul a fugit de la fața locului.

Sursă video: X/@in_gr, Momentul în care bărbatul de 89 de ani iese din EFPKA ținând pușca

Ulterior, același bărbat ar fi deschis focul la parterul unei clădiri a tribunalului din centrul Atenei, unde mai multe persoane au fost rănite, a precizat poliția. Apoi a aruncat pușca și a fugit. Este încă căutat.

Imaginile difuzate de postul public de știri ERT News au arătat echipajele de ambulanță transportând cel puțin patru persoane de la sediul tribunalului către ambulanțele care așteptau.

Potrivit Sky.gr, după incidentul de la agenția socială, făptașul a luat un taxi până pe strada Loukareos, la tribunal, unde a deschis focul asupra altor 4 persoane, din fericire rănindu-le ușor.

Motivul atacului armat nu era clar. ERT a precizat că, potrivit relatărilor, atacatorul ar fi aruncat pe podea plicuri cu documente după ce a deschis focul în sediul tribunalului, afirmând că acestea erau motivele care au stat la baza acțiunilor sale.

Alexandros Varveris, directorul Fondului Național de Asigurări Sociale, cunoscut sub acronimul grecesc EFKA, a declarat că atacatorul s-a dus la etajul al patrulea al sediului fondului de asigurări sociale din cartierul Kerameikos, din centrul Atenei, și a deschis focul după ce i-a strigat unui angajat „să se ferească”.

Glonțul său a lovit un alt angajat, care a fost rănit la picior, a spus Varveris, adăugând că atacatorul purta un trench sub care ascunsese pușca.

„A intrat, s-a dus la etajul patru, a ridicat pușca, i-a spus unui angajat să se ferească și l-a împușcat pe altul”, a declarat Varveris pentru postul de radio ERT. El a spus că nu părea ca atacatorul să-l fi vizat în mod special pe angajatul pe care l-a împușcat.

Angajatul rănit a fost transportat la spital, după ce polițiștii i-au aplicat un garou la picior chiar la fața locului.

Atacurile cu arme de foc este relativ rară în Grecia, unde deținerea de arme de foc este permisă, dar strict reglementată.

